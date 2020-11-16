拜登將就經濟復甦計劃發表講話，美期續升１％，道期近３００點

《經濟通通訊社１６日專訊》據下屆美國總統拜登的過度團隊最新發表的新聞稿指，拜登和
副總統賀錦麗將於當地周一下午在特拉華州就經濟復甦計劃發表講話，美股期貨現續升近１％。
道指１２月期貨升１％或２９４點，報２９７０４點。標指１２月期貨升０﹒９２％或３３
點，報３６１５點。納指１２月期貨升０﹒９４％或１１１點，報１２０４５點。（ａｌ）
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