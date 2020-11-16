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16/11/2020 09:22

港股高開２０５點報２６３６２，國指漲１００點，科指升１３６點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》上周美股高收，雖然總統特朗普早前表示，將會向法院提出重
大訴訟，惟亞洲股市未有受影響，日經升３６５點，首爾指數升３１點，港股方面則高開２０５
點。早前恆生指數公布美團（０３６９０）被納入恆指，刺激股價高開近半成；而太古Ａ（００
０１９）被踢出恆指，股價指微跌不足１％。恆生指數開報２６３６２點，升２０５點或升０﹒
７８％，主板成交４３﹒４６億元。國企指數報１０６４５點，升１００點或升０﹒９５％。恆
生科技指數報８０７５點，升１３６點或升１﹒７２％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升２﹒０１％，報３８元；港交所（００３８８）升０﹒
９７％，報３７４﹒６元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２﹒５２％。
騰訊（００７００）跌０﹒３３％，報６００元；中移動（００９４１）跌２﹒６％，報４８﹒
７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒７３％。友邦保險（０１２９９）升１﹒８９
％，報８６﹒３５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒１７％。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　１４０﹒３０元　　　升３﹒９３％
　　九倉置業（０１９９７）　　３８﹒２０元　　　升３﹒１０％
　　舜宇光學（０２３８２）　１５６﹒７０元　　　升２﹒５５％
　　小米集團（０１８１０）　　２４﹒７５元　　　升２﹒０６％
　　匯豐控股（００００５）　　３８﹒００元　　　升２﹒０１％
　　中信股份（００２６７）　　　６﹒３１元　　　升１﹒９４％
　　友邦保險（０１２９９）　　８６﹒３５元　　　升１﹒８９％
　　創科實業（００６６９　　１０３﹒５０元　　　升１﹒８７％
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒０８元　　　升１﹒７６％
　　中國人壽（０２６２８）　　１７﹒８０元　　　升１﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　３２１﹒００元　　　升４﹒９７％
　　京東集團（０９６１８）　３６０﹒００元　　　升３﹒３３％
　　阿里健康（００２４１）　　２０﹒９０元　　　升２﹒９６％
　　新東方在線（０１７９７）　２７﹒８５元　　　升２﹒７７％
　　舜宇光學（０２３８２）　１５６﹒７０元　　　升２﹒５５％
　　網易　　（０９９９９）　１３９﹒８０元　　　升２﹒２７％
　　小米集團（０１８１０）　　２４﹒７５元　　　升２﹒０６％
　　金蝶國際（００２６８）　　２６﹒００元　　　升１﹒９６％
　　中芯國際（００９８１）　　２３﹒９０元　　　升１﹒９２％
　　鴻騰精密（０６０８８）　　　３﹒００元　　　升１﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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