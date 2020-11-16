港股高開２０５點報２６３６２，國指漲１００點，科指升１３６點

《經濟通通訊社１６日專訊》上周美股高收，雖然總統特朗普早前表示，將會向法院提出重

大訴訟，惟亞洲股市未有受影響，日經升３６５點，首爾指數升３１點，港股方面則高開２０５

點。早前恆生指數公布美團（０３６９０）被納入恆指，刺激股價高開近半成；而太古Ａ（００

０１９）被踢出恆指，股價指微跌不足１％。恆生指數開報２６３６２點，升２０５點或升０﹒

７８％，主板成交４３﹒４６億元。國企指數報１０６４５點，升１００點或升０﹒９５％。恆

生科技指數報８０７５點，升１３６點或升１﹒７２％。

重磅股方面，匯控（００００５）升２﹒０１％，報３８元；港交所（００３８８）升０﹒

９７％，報３７４﹒６元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２﹒５２％。

騰訊（００７００）跌０﹒３３％，報６００元；中移動（００９４１）跌２﹒６％，報４８﹒

７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒７３％。友邦保險（０１２９９）升１﹒８９

％，報８６﹒３５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒１７％。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際（０２３１３） １４０﹒３０元 升３﹒９３％

九倉置業（０１９９７） ３８﹒２０元 升３﹒１０％

舜宇光學（０２３８２） １５６﹒７０元 升２﹒５５％

小米集團（０１８１０） ２４﹒７５元 升２﹒０６％

匯豐控股（００００５） ３８﹒００元 升２﹒０１％

中信股份（００２６７） ６﹒３１元 升１﹒９４％

友邦保險（０１２９９） ８６﹒３５元 升１﹒８９％

創科實業（００６６９ １０３﹒５０元 升１﹒８７％

中生製藥（０１１７７） ８﹒０８元 升１﹒７６％

中國人壽（０２６２８） １７﹒８０元 升１﹒７１％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ３２１﹒００元 升４﹒９７％

京東集團（０９６１８） ３６０﹒００元 升３﹒３３％

阿里健康（００２４１） ２０﹒９０元 升２﹒９６％

新東方在線（０１７９７） ２７﹒８５元 升２﹒７７％

舜宇光學（０２３８２） １５６﹒７０元 升２﹒５５％

網易 （０９９９９） １３９﹒８０元 升２﹒２７％

小米集團（０１８１０） ２４﹒７５元 升２﹒０６％

金蝶國際（００２６８） ２６﹒００元 升１﹒９６％

中芯國際（００９８１） ２３﹒９０元 升１﹒９２％

鴻騰精密（０６０８８） ３﹒００元 升１﹒６９％

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（ｕｌ）

