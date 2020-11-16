《盤後部署》恒指回調壓力不大，短線２６０００至２６５００上落

《經濟通通訊社１６日專訊》美國巨企季績強勁，利好美股上周五表現，三大指數均收漲。

港股開升２０５點，報２６３６２點，道指和標指期貨造好，人行進行８０００億ＭＬＦ操作放

水，規模創近５年高，恆指升幅擴大至２３７點後升勢轉弱，濠賭和本地銀行股升幅較為明顯，

內房股向下，電訊股則繼續受累美國投資禁令消息，恆指收升２２４點或０﹒８６％，主板成交

１４５３﹒０２億元，少４﹒０３％。國指收報１０５７８，升３３點或升０﹒３２％。

三隻恆指新貴高收，百威亞太（０１８７６）升５﹒８７％，報２６﹒１５元；安踏

（０２０２０）升６﹒４％，報１０８元；美團（０３６９０）升４﹒１２％，報３１８﹒４元

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Ａ股兩市高開高走，上證綜指收報３３４６點，升３６點或１﹒１１％；深成指報

１３８５０點，升９６點或０﹒７％，兩市總成交８０１０﹒２７億人幣，按日增１０﹒１７％

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＊英中小製造商不明白過渡期影響，首席脫歐談判代表：新一輪談判或失敗＊



英國今年１月３１日正式脫歐，過渡期在年底屆滿，英國與歐盟雙方在漁業和公平法等領域

仍存在重大分歧。英國首席脫歐談判代表弗羅斯特指，與歐盟新一輪貿易談判或不會成功。他在

社交媒體貼文，指雙方經過連日討論後，對於協議文本的大部分字眼已經有共識，但對於重要的

元素仍未達致相互同意的地步，而彼此將共同努力，以免無序脫歐情況的發生。愛爾蘭外長科文

尼接受外媒訪問時則表示，時間已經所剩無幾，本周要有很大突破才行。但他承認，情況相當困

難，而英國應該取消「內部市場議案」。

諮詢服務機構南西製造商顧問服務和製造商增長計劃的調查顯示，近半數英國中小型製造業

者對於今年底英國脫歐的過渡期結束，不清楚對業務會有甚麼影響。約４７％表示不知道過渡期

結束對其業務意味甚麼；３２％稱將阻礙業務復甦。僅有３％預計將給業務帶來提振。結果反映

英國與歐盟未來貿易關係的不確定性。

歐盟內部市場專員布雷東預期在１２月２日與競爭專員維斯塔格，一同公布新的數碼市場法

案與數碼服務法案，預期是針對跨國互聯網巨擘的服務方式，以維持市場公開競爭，歐盟將推動

有關法案成為法例。布雷東表示，執法部門必定會確保有關法例的執行，而且法例有很強力的制

裁方式，包括罰款，甚至禁止相關企業進入歐洲市場。



＊投資者屬理智，短線料恆指窄幅上落＊



技術上，恆指９日和１４日ＲＳＩ持續處於超買區，但１２日ＭＡＣＤ尚未有向下跌穿２６

日ＭＡＣＤ的跡象，顯示即使大市要回調，幅度亦不大。因為疫苗消息帶來的升浪最高到

２６４７４點，反映投資者仍屬理智，預期短線恆指窄幅上落，阻力位就在前一個高位，即

２６４７４點（可視作２６５００點位置），支持位於近十天線，即２６０００點。（ｎｓ）

