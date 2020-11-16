《台股攻略－馮偉明》台積電狂飆，台股再創新高

《台股攻略》上周五（１３日）美股走勢凌厲，刺激亞洲主要股市今日走勢強勁。台股今早

（１６日）裂口高開超，加權指數最終收１３５５１點，大升２７８點，成交金額推高至新台幣

２３４６億元。

台積電ＡＤＲ股價上周五於美股市場再創新高，刺激正股今日於台股市場強勢上升。台積電

今早以新台幣４７０元高開，高位未遇見沽壓，最終收新台幣４８４元，升新台幣２２元，再創

歷史新高，並帶動其相關股包括光罩、旺矽、台燿、精測、帆宣、家登及弘塑表現亮麗。其他蘋

概股方面，鴻海今日受ｉＰｈｏｎｅ １２銷情影響亦表現出眾，收新台幣８２﹒６０元，升新

台幣１﹒２０元，創近４個月新高；而大立光表現則相對疲弱，收新台幣３３２０元，收新台幣

４０元。砷化鎵板塊亦表現出色，宏捷科升至漲停，收新台幣１１９元；穩懋升近５％，收新台

幣３３２元，創波段新高；而全新升超過３％，收新台幣９１元。

台股裂口高開，指數以大陽燭上升收市，再創歷史新高，半導體、設備及蘋概股走強，預料

短期維持強勢，暫以１４０００點為目標，１３０００點附近為支持區域，投資者暫時不宜造淡

。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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