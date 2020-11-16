《窩輪豪情－梁業豪》開局不理想，淡友大戶立心阻止升幅擴大

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、綜

合企業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為海爾電

器（０１１６９）、匯控（００００５）與金沙中國（０１９２８），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選阿里巴巴（０９９８８）、中國移動（００９４１）與石藥集團（０１０９３）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、綜合企業與非必須性消費業。

此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為粵海投資

（００２７０）、金沙中國與海爾電器，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於

用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國移動、阿里巴巴與中國

海外（００６８８）。

港股甫開市即見淡友大戶努力阻止大市的升勢擴大，紅籌股與科技股所受的沽壓最為明顯，

當然亦有一些股票，如美團（０３６９０）呈現理想的表現升破了一些短期阻力位重要，短線投

機者可於上移止賺位後，繼續持貨。歡迎大家於收市後在筆者的ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內，收看詳

盡的短、中、長期影音分析。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（視頻：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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