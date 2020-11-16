《談國論企－黎偉成》須嚴防拜登續圍堵非特式攬炒

《談國論企》即使民主黨人拜登至今尚未確認為第４６屆美國總統，但已對美國內與外事務

開展非正式審議和決策活動，惹人關注的是他與日本的初步聯繫居然表示《美日安全條約》適用

於釣魚台島嶼，意味會延續奧巴馬時期「重返亞洲」即「圍堵」中國的政策，只是較共和黨人特

朗普相當積極主動的「攬炒」劣行稍見「理性」，充分顯示美國兩大政黨皆以壓抑強力崛起的中

國作為「政治共識」。由是中國對美關係存困不輕，需要繼續強化國內政經，和加大對各國的多

邊發展力度，確保經濟穩中有進步伐。



＊對拜登起碼可合法合情合理政治經貿磋商談判＊



我早已指出，無論是拜登挑戰成功入主白宮，或是特朗普能夠連任，美國民主、共和兩黨仍

然以打壓中國作為其中重點對外政策，並可見之於（Ｉ）拜登所表的《美日安全條約》第五條適

用於釣魚台島嶼，便可以在相當程度顯示他會延續奧巴馬以「圍堵中國」為重點的「重返亞洲」

政策。奧巴馬當年之「重返亞洲」，派時任美國國務卿希拉里走訪日本、南韓、澳洲、印度、越

南等許許多多的中國周邊國家示好，就是沒有就「重返」，向在亞洲以至全世界舉足輕重的中國

進行任何友好的聯繫，也就是「圍」甚至「堵」中國，而拜登當年是輔以奧巴馬的美國副總統，

如今未走馬上任已是搞搞釣魚台島嶼的問題，明目張膽的再「圍堵中國」。

日本首相管義偉對拜登所言的反應當然相當積極。相信管義偉會強化在釣魚台問題上的炒作

，會如上任安倍晉三般派出艦艇在此一島嶼水域的活動，中日關係蒙上陰影自不在話下，得益者

當然是美國。

且看拜登對華有何新的動作，尤其是會否維持特朗普的對華貿戰、打壓華為等中國科企等劣

行，乃相當惹人關注的問題。

至於（ＩＩ）特朗普，即使在１１月１３日在白宮談到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９時，表示

「誰知道下瞌屆政府會怎樣？我相信時間會證明。但我可以告訴大家，現屆政府不會再度「封城

」」，暗示未能連任，但特廝於同日簽署行政命令禁止美國國民在２０２１年１月１１日投資

３１間涉嫌與解放軍有關繫的中國公司，而其蓬佩奧更狂言「台灣不是中國的一部分」，屬不看

歷史、不重法律、不講事實的無恥惡思劣行。在美國新舊政府交接的「真空期」，特朗普及蓬佩

奧仍對中國攬炒，可見盲目反共反華劣根性。

由是中國千萬不要因民主黨人拜登很可能上台，而稍稍認為美國壓華亂華政策有改，建議要

做的重點，有：

（甲）對拜登起碼可以有合法、合情、合理政治經貿磋商、談判，所達預期效益，肯定是較

特朗普的無法、無情、無理要好得多，此為中國對美有可談之道。尤其是拜登上台之後，最首要

的是處理美國的惡疫問題，使疫情不致於日增１８萬人確診和死亡人數不斷大幅增加，只有防控

疫情，才能夠放心地逐步有效地重啟經濟，此為中國強項。



＊須強化經濟科技發展及效益當有更強發言權＊



但最重要的，是（乙）中國要進一步從政治、經濟、軍事上武裝好自己，而（一）中共中央

１９屆五中全會通過的「十四五」規劃，強調要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環

相互促進的新發展格局的政策，很有現實和十分明智。只有在自力更生、自主自強的強化本國的

經濟，才能夠由內而外、由外至內的在國際推行多邊主義合作、共享，互惠互利，乃先小同而後

大同者也。強己，才可在國際有更強發言權。

和（二）要中共要「基本實現國防和軍隊現代化」，作為「平安中國建設達到更高水平」的

其中重要力量。此策甚是，因強國必須有強軍，始可以保證國家、企業和人民的財富、利益不被

會被他國強搶魯奪；更有現實的需求，特別是美帝國主義者不僅在政經圍堵，且在軍事上對中國

耀武揚威，甚至企圖挺台獨，要狠打之。

還有（三）在科技上，要在研發和應用上進取和提質。中共要科技自立自強，作為國家發展

的戰略支撐，以達致加快建設科技強國的目標。此政策不僅可以促使中國的國民經濟由高速度增

長階段轉向高質量發展階段，和人均國內生產總值達到中等發達國家水平。此可擺脫尤以芯片為

主的關鍵軟件不受美國無法理的單方圍剿，在自力更新的原有基礎走自主創新的新里程，大長中

華民族志氣。

只有自強提質發展，中國所積極支持的國際多邊主義，才能夠有更實際的強力附和及支持。

歐盟多國備受特朗普的單邊霸權主義惡行之壓，是為中國可以力爭國際合作的良情時機，尤其是

習近平所倡議的「一帶一路」，可行穩致遠也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

