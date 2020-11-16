《異動股》恒指換馬，美團開升半成，黑馬百威漲９％，太Ａ平開

《經濟通通訊社１６日專訊》恆指季檢換馬，加入美團（０３６９０）百威亞太（０１８７

６）安踏體育（０２０２０），成份股數目將由５０隻增加至５２隻。美團開升４﹒９７％，報

３２１元，破十天線（３０８﹒６元）；成交約９５萬股，涉資３﹒０５億元

百威亞太屬黑馬，開升８﹒５％，報２６﹒８元；成交約１５７萬股，涉資４１９８萬元。

太古Ａ（０００１９）遭剔走，平開，報４３﹒２５元。

現時，恆生指數報２６３６２，升２０５點或升０﹒７８％，主板成交４３﹒４６億元。國

企指數報１０６４５，升１００點或升０﹒９５％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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加入恆指：

美團 （０３６９０） ３２１﹒００元 升４﹒９７％

百威亞太（０１８７６） ２６﹒８０元 升８﹒５０％

安踏體育（０２０２０） １０８﹒００元 升６﹒４０％



剔出恆指：

太古Ａ （０００１９） ４３﹒２５元 無升跌

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（ｎｓ）

