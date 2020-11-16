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16/11/2020 09:22

《異動股》恒指換馬，美團開升半成，黑馬百威漲９％，太Ａ平開

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恆指季檢換馬，加入美團（０３６９０）百威亞太（０１８７
６）安踏體育（０２０２０），成份股數目將由５０隻增加至５２隻。美團開升４﹒９７％，報
３２１元，破十天線（３０８﹒６元）；成交約９５萬股，涉資３﹒０５億元
　　百威亞太屬黑馬，開升８﹒５％，報２６﹒８元；成交約１５７萬股，涉資４１９８萬元。
　　太古Ａ（０００１９）遭剔走，平開，報４３﹒２５元。
　　現時，恆生指數報２６３６２，升２０５點或升０﹒７８％，主板成交４３﹒４６億元。國
企指數報１０６４５，升１００點或升０﹒９５％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加入恆指：
　　美團　　（０３６９０）　　３２１﹒００元　　　升４﹒９７％
　　百威亞太（０１８７６）　　　２６﹒８０元　　　升８﹒５０％
　　安踏體育（０２０２０）　　１０８﹒００元　　　升６﹒４０％

　　剔出恆指：
　　太古Ａ　（０００１９）　　　４３﹒２５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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