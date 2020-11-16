《異動股》中移動（９４１）受美限制投資中企拖累，現價跌近３％

《經濟通通訊社１６日專訊》中移動（００９４１）今早開跌２﹒６％領跌同行，報４８﹒

７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒７３％。；成交約１８５萬股，涉資８９９７

萬元。

中移動公布，注意到美國總統特朗普於上周四（１２日）簽署一項行政命令，初步估計該行

政命令可能會對其股份交易價格產生影響，正關注該行政命令相關進展。有關行政命令以禁止任

何美國人士對若干內地公司，包括其最終控股公司中國移動通信集團的公開交易證券、該等證券

任何衍生證券、或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易。

商務部新聞發言人就此事回應表示，中方已多次就美方無端打壓中國企業問題表明嚴正立場

。美方罔顧事實，認定中國有關企業為軍方控制企業，既缺乏依據，也不符合法理，中方對此堅

決反對。

中國電信（００７２８）及中國聯通（００７６２）都表示，正審視美國總統特朗普針對中

國公司的行政命令的潛在後果，初步估計該行政命令可能會對其股份和美國存託股份交易價格產

生影響，將密切跟蹤行政命令包括任何進一步實施指引的進展。

其他電訊股則個別發展，中通服（００５５２）跌１﹒３％，報４﹒５５元；中電信跌１﹒

２％，報２﹒４６元；中聯通跌０﹒４％，報４﹒９６元；中興通訊（００７６３）升１﹒４５

％，報２１﹒０５元；京信通信（０２３４２）升１﹒１６％，報２﹒６１元；中國鐵塔（００

７８８）升０﹒７７％，報１﹒３１元。

現時，恆生指數報２６３６２，升２０５點或升０﹒７８％，主板成交４３﹒４６億元。國

企指數報１０６４５，升１００點或升０﹒９５％。恆生科技指數報８０７５，升１３６點或升

１﹒７２％。

即月期指新報２６４２８，升２５１點，高水６６點。即月國指期貨報１０６７１，升１２

６點，高水２５點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國移動（００９４１） ４８﹒７元 跌２﹒６０％

中國通信（００５５２） ４﹒５５元 跌１﹒３０％

中國電信（００７２８） ２﹒４６元 跌１﹒２０％

中國聯通（００７６２） ４﹒９６元 跌０﹒４０％

中興通訊（００７６３） ２１﹒０５元 升１﹒４５％

京信通信（０２３４２） ２﹒６１元 升１﹒１６％

中國鐵塔（００７８８） １﹒３１元 升０﹒７７％

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（ｊｃ）

