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即市新聞

16/11/2020 12:34

《外匯達仁－盧楚仁》小心拿捏疫情與疫苗之間的行情走勢

　　《外匯達仁》今次的美國大選，並沒有出現預期中的大幅波動，和四年前比較總算在安穩中
渡過。雖然此刻特朗普仍然未肯認輸，但金融市場反應卻十分冷靜。反過來上星期一（９日），
美國輝瑞藥廠宣布成功研發對抗新型冠狀病毒疫苗的消息，帶來金融市場更大的波動。因始終炒
作的題材不多，再加上感恩節在即，所以現在金融市場除了繼續關注美國大選後續的消息外，亦
會炒作美歐等地疫情惡化帶來的影響。
　
　　但另一方面，又會密切留意未來有那些藥廠又再宣布成功研發疫苗，帶來行情走勢上的逆轉
。例如因為美國疫情惡化造淡了美匯指數期貨的話，那麼便要小心隨時可能再有美國大型藥廠宣
布成功研發疫苗，令美匯指數又再次出現報復式反彈。
　
　　現在金融市場存在有一定的不確定性，但相信再有大型藥廠宣布成功研發疫苗是大勢所趨。
在這個大勢所趨的行情上，相信對美匯指數有一定支持，反過來可能對短期日圓形成一個上升的
阻力。對金價而言，更加害怕會再出現洗倉式大跌，所以最近的炒作要非常懂得拿捏疫情與疫苗
之間的輕重。炒作疫情惡化的消息只可以短線炒作，長遠應該以炒作疫苗的出現，帶來經濟復甦
和經濟活動回復正常。
　
　　不過值得一再提大家，疫苗的出現絕對有助油價反彈，但礙於拜登未來的外交及能源政策，
兩者均十分不利油價長遠發展。所以若以疫苗出現買入相關原油板塊的投資產品，不管投資獲利
與否，都應該以短線為主，因怕拜登的政策長遠對油價不利，恐怕油價在高位會出現大量獲利回
吐盤令油價調頭回落，反過來金價的短中長線皆利淡，操作策略宜趁高沽為主。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
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