《午市前瞻》市場聚焦疫苗相關消息，料港股２６３００點上落

《經濟通通訊社１６日專訊》上周美股三大指數向好，而Ａ場今早亦上揚，帶動港股今早高

開２０５點報２６３６２點後，曾見半日高位２６３９４點，大市今早由賭股領跑。而恆指隨後

升幅略收窄，曾見２６１９１點半日低位後現支持，於２６２００至２６３００點位置徘徊。最

終半日收報２６２６３點，升１０６點或升０﹒４１％，主板成交８２５﹒４３億元。國企指數

報１０５３７點，跌８點或跌０﹒０８％。恆生科技指數報８０３４點，升９４點或升１﹒１９

％。

Ａ場表現向好，上證綜合指數報３３４２點，升３２點或升０﹒９７％，成交２０４８﹒４

２億元人民幣；深證成份指數報１３８２２點，升６８點或升０﹒５０％，成交２８９７﹒８３

億元人民幣。

而重磅股方面，由匯控（００００５）領升３﹒２２％，報３８﹒４５元；友邦保險（０１

２９９）走上２﹒８３％，報８７﹒１５元；港交所（００３８８）上行０﹒８６％，報３７４

﹒２元；而中移動（００９４１）則跌４﹒９％，報４７﹒５５元；建行（００９３９）軟１﹒

８４％，報５﹒８７元；騰訊（００７００）挫１﹒０８％，報５９５﹒５元。



＊恆指季檢換馬，百威亞太今早揚升近７％＊



恆指季檢換馬，三隻股份包括百威亞太（０１８７６）、美團（０３６９０）、安踏體育（

０２０２０）獲納入恆指，而成份股數將由５０隻增至５２隻。而以上股份今早表現理想，百威

亞太（０１８７６）升６﹒４８％，報２６﹒３元；美團（０３６９０）走上３﹒９２％，報３

１７﹒８元；安踏體育（０２０２０）揚升６﹒５％，報１０８﹒１元。惟太古Ａ被剔出恆指，

早市表現

太古Ａ（０００１９）因剔出恆指而領跌板塊，走低２﹒７７％，報４２﹒０５元。其他本

地地產股普軟，新世界發展（０００１７）跌１％，報３９﹒６元；新地（０００１６）跌０﹒

６７％，報１０３﹒５元；恆基地產（０００１２）跌０﹒６５％，報３０﹒６元；惟九置（０

１９９７）揚２﹒１６％，報３７﹒８５元；長和（００００１）走上１﹒２％，報５４﹒８５

元；領展（００８２３）升１﹒０２％，報６９元。

賭股今早亦齊揚升，由新濠國際（００２００）領升４﹒８５％，報１５﹒１２元；美高梅

中國（０２２８２）揚４﹒０４％，報１１﹒３２元；而兩大藍籌賭股銀娛（０００２７）升３

﹒７１％，報６１﹒４５元；金沙中國（０１９２８）走高３﹒３５％，報３３﹒９５元；澳博

控股（００８８０）升２﹒８３％，報９﹒４４元；永利澳門（０１１２８）揚升３﹒０１％，

報１３﹒７元。



＊東風第三季淨利按年增逾兩成，早市揚近６％＊



汽車股方面，東風集團（００４８９）第三季淨利約４１﹒８３億元人民幣，按季增長約三

成，按年增約２２％，今早股價收升５﹒９％，報８﹒０８元；而有傳恆大物業通過港交所上市

聆訊，帶動恆大系中的恆汽（００７０８）升２﹒２９％，報２４﹒５５元。而其他車股方面則

個別發展，敏實集團（００４２５）走上６﹒８６％，報３９﹒７元；天能動力（００８１９）

揚升１﹒５１％，報１３﹒４２元。而比亞迪（０１２１１）走低３﹒０２％，報１７６﹒４元

；廣汽（０２２３８）跌３﹒１８％，報８﹒２３元；北汽（０１９５８）挫３﹒５％，報３﹒

０３元；華晨中國（０１１１４）軟４﹒２３％，報７﹒０２元；華晨集團於近日收到瀋陽市中

級人民法院書面通知。根據該通知，格致汽車科技向法院申請對華晨集團進行重整。

由於市場憂疫情反彈且利比亞油產增，油價上周五（１３日）跌約２％，布油跌１﹒７％報

每桶４２﹒７８美元；而美油則跌２﹒４％報每桶４０﹒１３美元。惟兩大油價於上周累計仍漲

逾８％。而油股今早齊揚升，三桶油方面，中海油（００８８３）走上１﹒２９％，報８﹒６５

元；中石化（００３８６）升１﹒４２％，報３﹒５７元；中石油（００８５７）升０﹒８３％

，報２﹒４３元。其他油股方面，中海油服（０２８８３）升３﹒５３％，報５﹒５８元；中石

化冠德（００９３４）微揚０﹒３５％，報２﹒８７元；聯合能源（００４６７）走上５﹒３％

，報１﹒３９元。

因全球新冠肺炎確診數不斷上升，再度引發市場擔憂全球經濟難以復甦，使黃金避險需求增

加，激勵期金價格走揚。上周五美國黃金期貨漲０﹒７％報每盎司１８８６﹒２０元。金股方面

，紫金礦業（０２８９９）領跑揚９﹒２７％，報７﹒１９元；山東黃金（０１７８７）升０﹒

６２％，報１９﹒４元；招金礦業（０１８１８）升３﹒０９％，報１０﹒６６元；中國黃金國

際（０２０９９）走上２﹒６１％，報１１﹒８元；恆興黃金（０２３０３）揚升３﹒４４％，

報３﹒３１元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）微揚０﹒８４％，報１３７８﹒５元。



＊麥嘉嘉：短線料資金流入恆指新貴，安踏待回落至１００元以下吸納＊



今早道指及標指期貨造好，帶動恆指高開。申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉對《經濟通

通訊社》表示，預期市場將慢慢消化美國總統大選相關消息，並轉而聚焦疫苗研發方面，恆指短

線於２６３００點上落，阻力位於２６５００點，２５８００點見支持。

恆指今次季檢變動將於１２月７日起生效，恆指成份股數量增至５２隻，金融股的權重佔比

降至４２％，工商業佔比則提升至４６﹒１２％，首次超越金融業。麥嘉嘉認為變更屬正常，可

提高恆指認受性，預期未來成份股數量會逐步增加。而短線再有資金流入恆指新貴，百威亞太（

０１８７６）今日技術上屬高開低走，料２５至２９元上落；體品行業獲內地政府支持，惟安踏

（０２０２０）現時股價較強勢，建議待１００元以下方吸納。

港股早前經歷一輪新舊經濟股的輪動，麥嘉嘉認為，若投資者資金較少，可選擇盈富基金（

０２８００），待２５元以下吸納。（ｊｃ、ｎｓ）

