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16/11/2020 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》白宮易主也難改美國強硬對華政策

　　《娥姐錦囊》美國總統特朗普上周四（１２日）簽署行政命令，禁止美國個人或企業投資由
中國軍方擁有或控制的公司，指這些公司「威脅美國安全」，禁令名單包括中移動
（００９４１）、中國電信（００７２８）以及海康威視（深：００２４１５）等，有關股份的
股價應聲下跌。雖然一般相信拜登會成為新任美國總統，但兩黨針對中國崛起的立場其實是一致
的，而從美國利益出發，亦不容拜登有不同的想法，因此投資者不能憧憬白宮換新主人後，對華
政策會大幅調整，可以預計美國對中國的打壓將會持續。
　　美國針對中國之措施，相信不會在拜登上場後即時逆轉。除了屬於共和黨的特朗普因個性問
題，行事難以預測，出招比較粗暴外，兩黨對華政策底子其實沒有兩樣，尤其特朗普已做了「醜
人」，先行出手，拜登無太大誘因收回政策，何況要改動政策談何容易，君不見特朗普要癈除奧
巴馬的醫改困難重重嗎？
　　拜登上場後，相信美國會重新參加國際性會議，並會致力改善與盟國的關係。至於關稅問題
能否再議，則要由實際利益出發，當前美國對華徵收關稅的政策，可說是兩敗俱傷，美國失業和
經濟情況並未因此得益，反而美國消費者卻要負擔較昂貴的產品。拜登在計算利益後，可能有不
同的取態，但總的來說，「老大打老二」的政策難望變更，只是採取的手段或有不同而已。
《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
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