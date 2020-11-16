《美元走勢－羅明立》短線建議１﹒３１７０附近買入英鎊

最高 最低 東京收市
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 １０４﹒７２ １０４﹒４９ １０４﹒５２
歐元╱美元 １﹒１８５５ １﹒１８３７ １﹒１８４７
英鎊╱美元 １﹒３２３４ １﹒３２０５ １﹒３２１５
美元╱瑞郎 ０﹒９１２６ ０﹒９１１４ ０﹒９１１８
美元╱港元 ７﹒７５３９ ７﹒７５２８ ７﹒７５３２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元走勢》過去一周，市場走勢基本受疫苗研發消息及美國總統選舉的發展所主導，投資
者樂觀情緒仍然較高但歐美確診人數創新高，疫苗能被普及使用還有一段時間，利好效應有所放
緩。而拜登勝出的結果雖仍未被官方確認，但特朗普翻盤的機會應甚低。預計拜登上台後會加快
推出更大規模的刺激計畫，將對美元不利。美元指數最低觸及９２﹒１８，為２個月以來新低。
＊期限到來和新冠壓力，或助英歐讓步＊
本周英國和歐盟將開展在１１月底期限前的最後一輪英國「脫歐」貿易談判。到目前為止，
雙方在多個關鍵領域的談判僵持不下。但隨著最後期限的到來和新冠疫情加劇的壓力，或將有助
雙方都做出讓步，並可能達成部分退歐協定，剩餘的部分延伸至２０２１年再繼續進行談判。
較早前英國央行宣布受因第二輪新冠疫情影響，大幅提高資產購買規模１５００億英鎊至
８９５０億英鎊，超出市場預期。英國央行還大幅削減了對經濟增長的預估，預計四季度ＧＤＰ
會下跌２％。不過隨著新冠疫苗利好消息的提振以及「脫歐」談判的樂觀預期，有利英鎊繼續反
彈，１﹒３１００是重要支持。短線建議可於１﹒３１７０附近買入英鎊對美元，目標價
１﹒３４００，若跌穿１﹒３１００則考慮止損離場。
方向 入市價 目標位 止蝕
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８２０ １﹒１９２０ １﹒１７７０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３１９０ １﹒３３１０ １﹒３１４０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 買入加元 １﹒３１７５ １﹒３０８０ １﹒３２１５
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei