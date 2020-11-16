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即市新聞

16/11/2020 16:16

《美元走勢－羅明立》短線建議１﹒３１７０附近買入英鎊

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒７２　　　１０４﹒４９　　　１０４﹒５２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８５５　　　１﹒１８３７　　　１﹒１８４７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２３４　　　１﹒３２０５　　　１﹒３２１５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１２６　　　０﹒９１１４　　　０﹒９１１８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３９　　　７﹒７５２８　　　７﹒７５３２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》過去一周，市場走勢基本受疫苗研發消息及美國總統選舉的發展所主導，投資
者樂觀情緒仍然較高但歐美確診人數創新高，疫苗能被普及使用還有一段時間，利好效應有所放
緩。而拜登勝出的結果雖仍未被官方確認，但特朗普翻盤的機會應甚低。預計拜登上台後會加快
推出更大規模的刺激計畫，將對美元不利。美元指數最低觸及９２﹒１８，為２個月以來新低。
　
＊期限到來和新冠壓力，或助英歐讓步＊
　
　　本周英國和歐盟將開展在１１月底期限前的最後一輪英國「脫歐」貿易談判。到目前為止，
雙方在多個關鍵領域的談判僵持不下。但隨著最後期限的到來和新冠疫情加劇的壓力，或將有助
雙方都做出讓步，並可能達成部分退歐協定，剩餘的部分延伸至２０２１年再繼續進行談判。
　　較早前英國央行宣布受因第二輪新冠疫情影響，大幅提高資產購買規模１５００億英鎊至
８９５０億英鎊，超出市場預期。英國央行還大幅削減了對經濟增長的預估，預計四季度ＧＤＰ
會下跌２％。不過隨著新冠疫苗利好消息的提振以及「脫歐」談判的樂觀預期，有利英鎊繼續反
彈，１﹒３１００是重要支持。短線建議可於１﹒３１７０附近買入英鎊對美元，目標價
１﹒３４００，若跌穿１﹒３１００則考慮止損離場。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８２０　　　１﹒１９２０　　　１﹒１７７０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３１９０　　　１﹒３３１０　　　１﹒３１４０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３１７５　　　１﹒３０８０　　　１﹒３２１５
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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