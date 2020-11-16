《美元走勢－羅明立》短線建議１﹒３１７０附近買入英鎊

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒７２ １０４﹒４９ １０４﹒５２

歐元╱美元 １﹒１８５５ １﹒１８３７ １﹒１８４７

英鎊╱美元 １﹒３２３４ １﹒３２０５ １﹒３２１５

美元╱瑞郎 ０﹒９１２６ ０﹒９１１４ ０﹒９１１８

美元╱港元 ７﹒７５３９ ７﹒７５２８ ７﹒７５３２

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《美元走勢》過去一周，市場走勢基本受疫苗研發消息及美國總統選舉的發展所主導，投資

者樂觀情緒仍然較高但歐美確診人數創新高，疫苗能被普及使用還有一段時間，利好效應有所放

緩。而拜登勝出的結果雖仍未被官方確認，但特朗普翻盤的機會應甚低。預計拜登上台後會加快

推出更大規模的刺激計畫，將對美元不利。美元指數最低觸及９２﹒１８，為２個月以來新低。



＊期限到來和新冠壓力，或助英歐讓步＊



本周英國和歐盟將開展在１１月底期限前的最後一輪英國「脫歐」貿易談判。到目前為止，

雙方在多個關鍵領域的談判僵持不下。但隨著最後期限的到來和新冠疫情加劇的壓力，或將有助

雙方都做出讓步，並可能達成部分退歐協定，剩餘的部分延伸至２０２１年再繼續進行談判。

較早前英國央行宣布受因第二輪新冠疫情影響，大幅提高資產購買規模１５００億英鎊至

８９５０億英鎊，超出市場預期。英國央行還大幅削減了對經濟增長的預估，預計四季度ＧＤＰ

會下跌２％。不過隨著新冠疫苗利好消息的提振以及「脫歐」談判的樂觀預期，有利英鎊繼續反

彈，１﹒３１００是重要支持。短線建議可於１﹒３１７０附近買入英鎊對美元，目標價

１﹒３４００，若跌穿１﹒３１００則考慮止損離場。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８２０ １﹒１９２０ １﹒１７７０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３１９０ １﹒３３１０ １﹒３１４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３１７５ １﹒３０８０ １﹒３２１５

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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