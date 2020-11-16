港交所就縮短新股結算周期及數碼化諮詢，定價到上市縮短至一日

《經濟通通訊社１６日專訊》港交所（００３８８）公布，就香港首次公開招股結算程序全

面現代化及數碼化的建議徵詢市場意見，今日刊發框架諮詢文件，市場人士可於明年１月１５日

前就框架諮詢文件提交意見。



＊推出線上服務平台ＦＩＮＩ＊



港交所建議推出全新的線上服務平台ＦＩＮＩ（Ｆａｓｔ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ ｆｏｒ

Ｎｅｗ Ｉｓｓｕａｎｃｅ），就有關端對端首次公開招股結算程序在內的多個步驟，供新股市

場參與者、顧問以至監管機構透過平台進行數碼化溝通。ＦＩＮＩ平台可供經紀、股份過戶登記

處、保薦人、律師、包銷商及分銷商，在新上市公司「敲鑼」上市交易前，處理啟動招股、認購

、定價、配發、付款、監管機構批准及納入股份等所有必要步驟，同時共享資訊、協調相關工作

流程。港交所上市科、香港中央結算有限公司及證監會，亦會利用ＦＩＮＩ監督每隻新股的結算

流程，並直接從中確認及批准各所需項目。該平台將連同香港市場的中央證券存管處 中央結算

系統（ＣＣＡＳＳ）一併由香港結算營運。



＊新股由定價到上市所需時間縮短至最短一日＊



集團期望，藉著ＦＩＮＩ將香港首次公開招股結算的整個流程以至基建設施現代化，新股從

定價到上市交易所需的時間料可由現時平均５個營業日或以上，縮短至最短１個營業日，而結算

週期減省高達８０％。

集團又指，若市場支持建議，港交所將全面使用ＦＩＮＩ處理日後所有的新股結算程序，並

取代現行「Ｔ＋５」程序。ＦＩＮＩ的推出日期要視乎市場支持和準備情況而定，預期不早於

２０２２年第二季推出。（ｓｋ）

