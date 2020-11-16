【明日大嶼】王兟倡設市民合資公司籌逾萬億，在明日大嶼填海建屋

《經濟通通訊社１６日專訊》ＴＯＭ集團（０２３８３）前行政總裁、香港我哋家有限公司

主席王兟於記者會上表示，將提倡市場融資方案，推動政府以「創新公私營合作」模式，設立由

全體香港市民合資擁有的公司，在明日大嶼填海造地２０００公頃建屋。



＊合資公司７５％股權由香港市民持有，每人獲派認股權證＊



他建議，合資公司股本金為１０００億元，同時在公開市場發行債券募集１萬億元，合共籌

資１﹒１萬億元，加快填海造地過程，打造一個有青年人參與的全新科技型智慧社區。

對於「創新公私營合作」模式，他解釋，其股本為１０００億元，其中７５％股權，或面值

７５０億元的認股權證，將由每位香港永久居民持有，全體香港市民可獲免費派發認股權證

（Ｗａｒｒａｎｔ），每人一股，人人有份，讓每位香港永久居民都成為計劃的持份者。

他續指，其餘２５０億元股本將由一家私營基金管理公司向國際主權基金及退休投資基金募

集。然後，該公司將通過發行債券籌集１萬億元，年利率大致為５％，債券年期為５至１５年，

股債合共１﹒１萬億元。



＊大部分土地交予政府發展，擬興建２５萬個住宅單位＊



他表示，所得資金將用於「明日大嶼」開發，填海造地２０００公頃土地，用作不同類型的

發展，包括興建青年人可負擔的２５萬個居住單位。填海所得相當比例的土地將由政府發展用作

創科產業、金融中心及服務業４﹒０。

他稱，該計劃的發展成本由「港人公司」負責，並由政府提供必要的政策支持，包括政府對

計劃的認可，同意批出項批出可供填海的海域，以及就該公司所發出的債券項目提供支持。計劃

根據市場機制運作，毋須政府投資，不但能大大縮減所需時間，更令每個成果，保證公平公正。

他補充，參考過往ＰＰＰ計劃，填海計劃完成後，該公司會將大部分土地交予政府，以供日

後作公共發展用途。少部分土地將由該公司作銷售之用及發展不同項目，以償還對外發行之債務

。

他又提及，為解決香港現時青年人的住屋問題，計劃希望可以透過建設３０至４０個青年社

區，包括青年人可負擔的２５萬個居住單位，以改善本港青年人的生活空間。新式的建造方法將

可有效降低建屋成本，因此售樓及租金價格能大幅下降，惠及年輕世代。而建造青年居所亦可帶

來更多就業機會協助青年就業。（ｂｎ）

