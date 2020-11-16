《再戰明天》澳洲央行公布會議記錄，美ＮＡＨＢ公布房屋市場指數

《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日）澳洲央行公布１１月貨幣政策會議記錄，美國

ＮＡＨＢ公布１１月房屋市場指數。



＊澳洲央行公布１１月貨幣政策會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：３０ａｍ，澳洲央行助理總裁肯特參加澳洲證券

化論壇２０２０年會。８：３０ａｍ，澳洲央行公布１１月貨幣政策會議記錄。

明午２：００ｐｍ，澳洲央行副總裁德貝爾就外匯指標的演進發表講話。

明晚１０：４０ｐｍ，英倫銀行金融政策委員會委員卡什亞普在倫敦商學院發表講話。

９：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加在線上舉行的歐盟－南美金融監管論壇。

８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員約希尼克在第七屆國際金融協會（ＩＩＦ）歐洲銀

行業聯盟座談會上發表講話。

１０：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在Ｃｉｔｙ ＵＫ的２０２０年全國會議上發表講話。



＊ＮＡＨＢ公布１１月房屋市場指數＊



在數據方面，明午４：３０ｐｍ，香港公布１０月失業率（經季節調整），料由６﹒４％升

上６﹒６％。

今晚９：３０ｐｍ，美國公布１０月出口物價和進口物價和１０月零售銷售。

１０：１５ｐｍ，美國公布１０月工業生產和產能利用率。１１：００ｐｍ，美國公布９月企業

存貨。ＮＡＨＢ公布１１月房屋市場指數，料維持於８５。



＊金山軟件派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：ＴＣＬ電子（０１０７０）、中通快遞－ＳＷ

（０２０５７）、金山軟件（０３８８８）和萬國數據－ＳＷ（０９６９８）。（ｈｏ）

