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16/11/2020 19:14

《再戰明天》澳洲央行公布會議記錄，美ＮＡＨＢ公布房屋市場指數

　　《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日）澳洲央行公布１１月貨幣政策會議記錄，美國
ＮＡＨＢ公布１１月房屋市場指數。

＊澳洲央行公布１１月貨幣政策會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：３０ａｍ，澳洲央行助理總裁肯特參加澳洲證券
化論壇２０２０年會。８：３０ａｍ，澳洲央行公布１１月貨幣政策會議記錄。
　　明午２：００ｐｍ，澳洲央行副總裁德貝爾就外匯指標的演進發表講話。
　　明晚１０：４０ｐｍ，英倫銀行金融政策委員會委員卡什亞普在倫敦商學院發表講話。
９：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加在線上舉行的歐盟－南美金融監管論壇。
８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員約希尼克在第七屆國際金融協會（ＩＩＦ）歐洲銀
行業聯盟座談會上發表講話。
　　１０：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在Ｃｉｔｙ　ＵＫ的２０２０年全國會議上發表講話。

＊ＮＡＨＢ公布１１月房屋市場指數＊

　　在數據方面，明午４：３０ｐｍ，香港公布１０月失業率（經季節調整），料由６﹒４％升
上６﹒６％。
　　今晚９：３０ｐｍ，美國公布１０月出口物價和進口物價和１０月零售銷售。
１０：１５ｐｍ，美國公布１０月工業生產和產能利用率。１１：００ｐｍ，美國公布９月企業
存貨。ＮＡＨＢ公布１１月房屋市場指數，料維持於８５。

＊金山軟件派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：ＴＣＬ電子（０１０７０）、中通快遞－ＳＷ
（０２０５７）、金山軟件（０３８８８）和萬國數據－ＳＷ（０９６９８）。（ｈｏ）

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