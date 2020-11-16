《小傳日記》恒指大變天，新舊經仍堅；科指漲少少，魚缸現淺笑

《小傳日記》上周五（１３日）花旗國三大指數都高收，齊齊走高１巴仙，九成標指成分股

第三季成績都好過預期，加上疫苗憧憬推動孖屐繼續樂觀，帶動港股高開２０５點報２６３６２

點，隨後升幅擴大，魚缸半日收報２６２６３點，午後維持於２６３２０至２６２５０區間遊走

。中資電信佬同內房佬表現唔好，中移動（００９４１）一度跌近５巴仙，中海外

（００６８８）仲衰，跌逾半成，好彩濠賭佬同體品佬生性撐住個市，令魚缸有力繼續上，埋單

收報２６３８１點，升２２４點或升近１巴仙，主板成交１４５３﹒０２億銀，較上交易日少４

巴仙。國指報１０５７８點，升３３點或升唔夠半巴仙。科指報８０７５點，升１３６點或升近

２巴仙。

神州Ａ場兩市一齊上，上證綜指報３３４６點，升３６點或升逾１巴仙，深證成指報

１３８５０點，升９６點或升近１巴仙，兩市全日成交８０１１億人仔，較上周五成交大增逾

１０巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）彈逾４巴仙，報３８﹒８銀，係今日最叻藍戰士；生

發發（００３８８）升近１巴仙，報３７４銀；ＡＩＡ（０１２９９）漲逾３巴仙，報

８７﹒４５銀；平保（０２３１８）走上近１巴仙，報８６﹒７５銀；建行（００９３９）軟逾

１巴仙，報５﹒９１銀，中移動走低近４巴仙，報４８﹒１５銀。



＊阿里俾人告ＱＱ被投訴，季檢剛出爐新貴有前途＊



花旗國有投資者上周五入稟紐約法院，指控阿里喺螞蟻上市期間講大話誤導投資者，由於阿

里做野有甩漏搞到股價插水，要同佢追究損失！阿里（０９９８８）今日腳都軟，盤中曾經低見

２４５銀，創近三個月新低，收市走落逾１巴仙，報２５４銀；ＱＱ（００７００）都唔爭氣，

事關佢旗下嘅「全民Ｋ歌」Ａｐｐ有傷風化。Ａｐｐ入面嘅「交友陪玩」功能涉嫌用黃色內容引

啲觀眾課金，結果被神州當局罰佢罰款，仲要佢全面整改個Ａｐｐ，ＱＱ今日冇面見人，股價唔

見近１巴仙，報５９７元，失守六百大關；京東（０９６１８）就叻叻啦，被納入國指之餘，今

日即將放榜，彭博話多間大行預計，佢第三季收入有多過２５巴仙增長，非通用會計準則盈利更

有望按年升兩成，收市彈起近６巴仙，報３６８銀；小米（０１８１０）都飛起近４巴仙，報

２５﹒２銀。

恆指季檢結果出爐，有三隻佬上任成為新科藍戰士，成分股數目由５０隻增加到５２隻，染

藍股中安踏（０２０２０）最威，全日飛高逾６巴仙，報１０８銀；美團（０３６９０）都唔輸

蝕，跳逾４巴仙，報３１８﹒４銀；黑馬百威亞太（０１８７６）彈近６巴仙，報２６﹒１５銀

；即將退任嘅太古Ａ（０００１９）走低近２巴仙，報４２﹒５５銀，連跌３日累計跌幅逾４巴

仙。



＊車佬兩頭行東風表現猛，資金有追棒軟服齊起哄＊



車佬方面，東風集團（００４８９）嘅第三季淨利表現理想！達約４１﹒８億人仔，按季增

長約三成，按年增長約２２巴仙，股價都開心飛上近６巴仙，報８﹒０５銀！而其他車佬方面就

要個別發展啦！敏實（００４２５）跳高近５巴仙，報３９銀；廣汽（０２２３８）跳低逾４巴

仙，報８﹒１４銀；北汽（０１９５８）走低近５巴仙，報２﹒９９銀；華晨中國

（０１１１４）跌落近５巴仙，報７銀。

而ＳａａＳ佬今日就有資金追入齊齊威高！其中升勢最為強勁嘅係阜博集團（０３７３８）

跳高近一成六，報１１﹒９銀！而新東方在線（０１７９７）都威威彈上逾一成一巴仙，報

３０﹒１銀；中國有贊（０８０８３）跳高近一成，報１﹒８銀；金蝶國際（００２６８）起哄

近７巴仙，報２７﹒２銀。



＊疫情又再爆金佬向上炒，獲大和睇好體品齊走高＊



全球肺炎確診數目升唔停，令孖屐擔心經濟好難再起飛，帶起避險金需求，金佬今日有得發

圍！紫金礦業（０２８９９）飆高逾９巴仙，報７﹒２銀；招金礦業（０１８１８）跳高近３巴

仙，報１０﹒６４銀；中金國際（０２０９９）起哄近１巴仙，報１１﹒５８銀；而恆興黃金

（０２３０３）跳高近２巴仙，報３﹒２６銀。

而大和就睇好體品股安踏（０２０２０）同埋申洲國際（０２３１３）嘅表現。話安踏第四

季銷售展現強勁，而且所有品牌喺「雙十一」銷售穩健！重申「買入」評級同提升目標價到

１１２﹒５銀，今日股價起哄逾６巴仙，報１０８銀；而大和都睇好申洲國際，睇好佢地公司嘅

利用率喺今年第四季有望升到１００巴仙以上！上調公司目標價到１５５銀重申「買入」評級！

今日股價開心跳高近４巴仙，報１４０﹒３銀。而其他體品股都開心走上，李寧（０２３３１）

跳高近５巴仙，報４４﹒４銀；裕元集團（００５５１）起哄逾４巴仙，報１６﹒０２銀，請請

！



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