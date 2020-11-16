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即市新聞

16/11/2020 10:16

《真知灼見－溫灼培》《區域全面經濟夥伴關係協定》與人民幣

　　《真知灼見》東盟（ＡＳＥＡＮ）十國，加上中國、日本、南韓、澳洲及新西蘭等一共１５
個國家，於過去周日（１５日）簽署了一份自由貿易協議。這協議命名為《區域全面經濟夥伴關
係協定》（ＲＣＥＰ）。這協議是由東盟十國牽頭，而美國及印度均沒有參加。據了解，這是全
球最大的自由貿易協議，所涵蓋國家的經濟體相加，佔全球三成ＧＤＰ比重及佔全球約２８％貿
易份額。
　
　　ＲＣＥＰ協議在此時達成對中國而言時機相當合適。回憶於奧巴馬年代，美國曾推出「跨太
平洋夥伴關係貿易協議」（ＴＰＰ）。當時美國是想用ＴＰＰ在貿易上孤立中國。但到特朗普上
台後，特朗普在２０１７年退出了ＴＰＰ。假如拜登有機會成為下任美國總統，很可能他將會重
新加入ＴＰＰ捲土重來打壓中國。但現在，中國與東盟等１４國達成了ＲＣＥＰ，日後美國就算
重啟ＴＰＰ要對付中國相信也會變得困難。再者，就算拜登上台，由於他首要任務是處理好美國
國內的疫情，相信也難即時重啟ＴＰＰ。
　
　　透過ＲＣＥＰ，可預見東亞地區的經濟將更繁榮。而中國作為區內龍頭，相信貿易將可愈做
愈大。過去歷史告訴了我們，哪一國家的貿易做到最大，那個國家的貨幣將成為全球最多人使用
貨幣，並也自然成為全球主要貨幣。過去荷蘭如是、英國如是、以至到今天的美國亦如是。所以
透過ＲＣＥＰ往後人民幣對美元的挑戰將會更激烈。這也是筆者長遠看好人民幣，卻相反看淡美
元的原因。另外，一個繁榮的亞洲經濟圈亦可同時利於日本，這同可有利往後日圓匯價。當然，
現時很多有關ＲＣＥＰ的細節仍未知曉，例如哪些貨物或哪些國家出口的貨物可免關稅。有待這
些細節知曉，我們才可作進一步分析協議對區內經濟影響。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培
》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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