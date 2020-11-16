《保險觸覺－黎柱基》全面家居保障，貼心照顧客戶需要

《保險觸覺》最近樓市低迷，很多港人趁機入市，其實不論自住或收租，不能忽視家居意外

的風險。家居保險的涵蓋範疇其實相當廣泛，普遍而言，保單會就受保居所遇到火災、山泥傾瀉

、盜竊或颱風等意外所造成的家居財物及個人物品的損壞提供賠償，包括傢俱、改良的固定裝置

和裝修、電器、衣物鞋履、貴重物品，甚至是冰箱內的食物。

市場上的家居保險種類繁多，不同計劃的保障範圍、每項物品和貴重物品的賠償限額及自負

額也不一樣，有些計劃能清楚照顧不同客戶的需要，包括出租業主、自住業主、住客或租客的需

要，在市場上較為罕見。



＊周全家居財物保障＊



家居保險為自住業主、居住者或租客提供家居財物的保障，每件傢俱、裝置及設備、家用電

器及個人物品賠償額高達四萬多元。有些家居保險更提供每年一部桌面電腦保障，賠償額高達三

千元。家庭僱傭的個人物件也在保障範圍內，受保人的家庭僱傭存放居所內的衣服及個人物件意

外損失或損毀，家居保險將就有關損失或損毀作出賠償，賠償額更高達五千元。

值得留意的是，有些家居保險提供家居搬遷的保障，如果由專業搬運公司從受保人的居所搬

運家居財物到新居所途中，引致意外損失或損毀，保險公司都會作出賠償。



＊保障前業主或發展商的裝置及設備＊



許多發展商為業主提供裝置及設備，如浴室套件、入牆衣櫃、入牆櫥櫃、地板等，以往大部

分家居保險通常不會提供有關保障。現在有些家居保險設有前物業擁有者或發展商的裝置及設備

自選保障，若受保人的居所爆水管，意外弄壞了前業主放置的地台，家居保險將賠償地台的損失

。其實每年只需要約幾百元至１０００元，便可享每年２０萬元至１００萬元的保障，對一手或

二手業主來說，都是非常全面的保障。

另外，出租業主因已出租居所內的家居財物意外損毀而不能居住的情況十分常見，家居保險

能為受保人的租約內的租金損失作出賠償，除了首兩星期的自負額，每年賠償額超過四萬元。假

如受保人要求更高的租金損失保障，更可以考慮升級保障至每年最高賠償額２０萬元（自負額為

首兩星期）。

受保人如果不幸發生意外，必須盡快向有關管理處、政府部門或機構報告求助。我們建議受

保人為事件、意外現場、事發源頭及受損物件拍照存證，並妥善存放報稱受影響或損壞之財物，

以便保險公司日後驗證。受保人可以填妥索償申請表通知我們有關意外發生之情況及有關受影響

財物之受損程度。作為業主或租客，應為物業或家居造好風險管理，定期維修及盡快選擇合適的

保險計劃，以保障家居及財物安全。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監 黎柱基》

