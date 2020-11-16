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16/11/2020 10:01

《積金攻略－鍾偉善》如何改善退休金制度

　　《積金攻略》經顧問機構美世（Ｍｅｒｃｅｒ）與特許金融分析師協會（ＣＦＡ　
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）聯合制定的２０２０年全球退休金指數（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｅｎｓｉｏｎ
Ｉｎｄｅｘ）近日出爐，荷蘭以８２﹒６的得分，成為全球退休制度最完善的地方；緊隨其後的
是丹麥，得分８１﹒４；第三位則是今年才獲納入調查的以色列，得分７４﹒７；香港就只排第
１７，得分６１﹒１，比去年減少了０﹒８分。
　　該指數調查了全球３９個國家或地區，覆蓋了全球近三分之二人口，根據三大準則：充足性
（Ａｄｅｑｕａｃｙ）、可持續性（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ）與完整性
（Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ）下超過５０個指標作出評分，而香港在充足性的評分，只得５４﹒５，
排全球第２８；可持續性亦只得５０分，排第２０，全賴完整性扳回一城，得到８７﹒１分，排
第５。

＊報告對香港的退休金制度，提出四項改善建議＊

　　１﹒要求將部分退休金作為收入來源。其實，在積金局鼓勵業界自行開發退休投資方案下，
首款覆蓋退休前後的強積金產品，上月已經推出，擬透過每月派息，讓強積金成員於退休後得到
定期且穩定的收入。
　　然而，要將派息轉化成為真正收入，成員或受制於強積金受託人對６５歲後提取的限制，現
時一般每年只可免費提取４次；若要做到「月月出糧」的效果，此項限制便需放寬，但這或涉及
行政費用的提高。
　　２﹒增加家庭儲蓄水平和降低家庭債務水平。對於前者，只要開設可扣稅自願性供款帳戶
（ＴＶＣ）便可做到，可不定期作出不定額供款，相當具靈活性。而事實上，自去年４月推出
ＴＶＣ制度以來，戶口數目拾級而上，去年底時只得２﹒４萬個，至今年６月底已達４﹒１萬個

　　至於後者，根據金管局的《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，本港家庭負債佔本地生產總
值的比率，的確由２０１９年下半年的８０﹒８％，上升至２０２０年上半年的８５﹒１％，創
出２０００年以來新高；不過，金管局亦解釋，這是由於經濟活動顯著收縮所致。而且，根據該
局估算，２０１８年香港的家庭資產淨值對負債比率為１２﹒２倍（英國：５倍；新加坡：６倍
；美國：６倍；日本：８倍）；家庭安全資產對負債比率則為３﹒０４倍（美國：１倍；英國：
１倍；新加坡：１倍；日本：３倍），這皆屬較高水平，反映香港家庭整體財務狀況穩健。
　　３﹒基於港人的預期壽命增加，提升老年人的勞動力參與率。雖然港人的平均壽命，已多年
成為全球最長，根據日本厚生勞動省數據，２０１９年香港男性和女性的平均壽命便分別為
８２﹒３４歲及８８﹒１３歲，不過，要增加其勞動力參與率，談何容易。且看６０歲以上失業
率，已由去年底的２﹒７％，增加至７月至９月的５﹒３％，翻了幾乎一倍。
　　４﹒設立制度保障僱員離職後的退休金。自強積金制度２０００年實施以來，僱主已可利用
「強積金對沖」，支付僱員的遣散費或長期服務金，此舉一直備受爭議。政府原定於今年底向立
法會提交法例草案，取消對沖，結果近日決定推遲到下一屆立法會才提交，即是再拖最少一年，
最後能否成事，實在存疑。
　　其實，打工仔若想提升自己退休後的保障，除了好好管理強積金，還可主動出擊，配置其他
退休規劃工具，例如合資格延期年金（ＱＤＡＰ），將繳付期內的供款，累積為年金期內的收入
，增加未來收入來源之餘，供款還可扣稅，一舉兩得。
《康宏理財服務公司產品管理部總監　鍾偉善》

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