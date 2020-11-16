《積金攻略－鍾偉善》如何改善退休金制度

《積金攻略》經顧問機構美世（Ｍｅｒｃｅｒ）與特許金融分析師協會（ＣＦＡ

Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）聯合制定的２０２０年全球退休金指數（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｅｎｓｉｏｎ

Ｉｎｄｅｘ）近日出爐，荷蘭以８２﹒６的得分，成為全球退休制度最完善的地方；緊隨其後的

是丹麥，得分８１﹒４；第三位則是今年才獲納入調查的以色列，得分７４﹒７；香港就只排第

１７，得分６１﹒１，比去年減少了０﹒８分。

該指數調查了全球３９個國家或地區，覆蓋了全球近三分之二人口，根據三大準則：充足性

（Ａｄｅｑｕａｃｙ）、可持續性（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ）與完整性

（Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ）下超過５０個指標作出評分，而香港在充足性的評分，只得５４﹒５，

排全球第２８；可持續性亦只得５０分，排第２０，全賴完整性扳回一城，得到８７﹒１分，排

第５。



＊報告對香港的退休金制度，提出四項改善建議＊



１﹒要求將部分退休金作為收入來源。其實，在積金局鼓勵業界自行開發退休投資方案下，

首款覆蓋退休前後的強積金產品，上月已經推出，擬透過每月派息，讓強積金成員於退休後得到

定期且穩定的收入。

然而，要將派息轉化成為真正收入，成員或受制於強積金受託人對６５歲後提取的限制，現

時一般每年只可免費提取４次；若要做到「月月出糧」的效果，此項限制便需放寬，但這或涉及

行政費用的提高。

２﹒增加家庭儲蓄水平和降低家庭債務水平。對於前者，只要開設可扣稅自願性供款帳戶

（ＴＶＣ）便可做到，可不定期作出不定額供款，相當具靈活性。而事實上，自去年４月推出

ＴＶＣ制度以來，戶口數目拾級而上，去年底時只得２﹒４萬個，至今年６月底已達４﹒１萬個

。

至於後者，根據金管局的《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，本港家庭負債佔本地生產總

值的比率，的確由２０１９年下半年的８０﹒８％，上升至２０２０年上半年的８５﹒１％，創

出２０００年以來新高；不過，金管局亦解釋，這是由於經濟活動顯著收縮所致。而且，根據該

局估算，２０１８年香港的家庭資產淨值對負債比率為１２﹒２倍（英國：５倍；新加坡：６倍

；美國：６倍；日本：８倍）；家庭安全資產對負債比率則為３﹒０４倍（美國：１倍；英國：

１倍；新加坡：１倍；日本：３倍），這皆屬較高水平，反映香港家庭整體財務狀況穩健。

３﹒基於港人的預期壽命增加，提升老年人的勞動力參與率。雖然港人的平均壽命，已多年

成為全球最長，根據日本厚生勞動省數據，２０１９年香港男性和女性的平均壽命便分別為

８２﹒３４歲及８８﹒１３歲，不過，要增加其勞動力參與率，談何容易。且看６０歲以上失業

率，已由去年底的２﹒７％，增加至７月至９月的５﹒３％，翻了幾乎一倍。

４﹒設立制度保障僱員離職後的退休金。自強積金制度２０００年實施以來，僱主已可利用

「強積金對沖」，支付僱員的遣散費或長期服務金，此舉一直備受爭議。政府原定於今年底向立

法會提交法例草案，取消對沖，結果近日決定推遲到下一屆立法會才提交，即是再拖最少一年，

最後能否成事，實在存疑。

其實，打工仔若想提升自己退休後的保障，除了好好管理強積金，還可主動出擊，配置其他

退休規劃工具，例如合資格延期年金（ＱＤＡＰ），將繳付期內的供款，累積為年金期內的收入

，增加未來收入來源之餘，供款還可扣稅，一舉兩得。

《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》

