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即市新聞

16/11/2020 12:27

《豐碩成果－盧穗欣》保留現金，捕捉逢低買入增長股份機會

　　《豐碩成果》美國總統大選結果漸趨明朗，而共和黨仍控制參議院將為日後政策制定帶來變
數。另一方面，新冠肺炎疫苗研發傳來好消息，一下子重燃投資者對傳統行業可加快復甦的期望
，年初以來回報甚豐的新經濟股份一時受壓。我們認為不論美國政局如何變化，聯儲局量化寬鬆
措施短期不變，金融市場全面下跌機會較低；而近期出現的新舊經濟輪替現象，亦不改新經濟股
份的長線增長勢頭。臨近年底市場資金慣性收緊，投資者或可保留一定現金水平，以捕捉強勢股
份回吐機會。

＊美國政局短期仍存變數＊

　　民主黨總統候選人拜登當選總統貌似塵埃落定，但現任總統特朗普不服選舉結果，並提出司
法訴訟；共和黨繼續控制參議院，將對推出刺激性財政政策的變數加大。我們認為財政政策對金
融市場的影響、遠不及寬鬆貨幣政策，只要環球央行不改目前的寬鬆貨幣政策環境，金融市場仍
不致出現結構性轉變。

＊中國經濟持續復甦，人民幣相對較強勢＊

　　美元的持續超低利率，以及美國潛在的財政刺激政策，都令美元長線弱勢不改，有利資金繼
續流進亞洲市場。而中國剛發布的「十四五規劃」當中，提及「穩慎推進人民幣國際化」，「全
面促進消費」等政策方向。預料中央將適時推出有關開放市場，促進內需等政策，對人民幣資產
及中港金融市場有正面作用。再者中國經濟持續呈現復甦，如剛公布的１０月份中國出口連續７
個月保持增長，以美元計同比升１１﹒４％１，並創２０１９年３月以來最快增速。

＊新經濟股份長線增長勢頭不變＊

　　新冠肺炎疫苗研發傳來好消息，令投資者憧憬環球經濟復甦有望加快，傳統經濟股份諸如旅
遊相關行業、金融、能源股股份於１１月中集體上升，加上中國或加強對互聯網行業的反壟斷監
管，此消彼長下，年初以來回報甚豐的新經濟股表現偏弱。但我們認為，新經濟行業盈利增長仍
相較強勁，長線看仍具投資價值。臨近年底，隨著潛在大型新股招股活動以及傳統季節性因素，
市場資金或將趨緊拙，投資者可保留一定現金，趁機捕捉增長股出現回吐的機會。
《東亞聯豐投資董事總經理　盧穗欣》

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