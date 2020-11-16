《豐碩成果－盧穗欣》保留現金，捕捉逢低買入增長股份機會

《豐碩成果》美國總統大選結果漸趨明朗，而共和黨仍控制參議院將為日後政策制定帶來變

數。另一方面，新冠肺炎疫苗研發傳來好消息，一下子重燃投資者對傳統行業可加快復甦的期望

，年初以來回報甚豐的新經濟股份一時受壓。我們認為不論美國政局如何變化，聯儲局量化寬鬆

措施短期不變，金融市場全面下跌機會較低；而近期出現的新舊經濟輪替現象，亦不改新經濟股

份的長線增長勢頭。臨近年底市場資金慣性收緊，投資者或可保留一定現金水平，以捕捉強勢股

份回吐機會。



＊美國政局短期仍存變數＊



民主黨總統候選人拜登當選總統貌似塵埃落定，但現任總統特朗普不服選舉結果，並提出司

法訴訟；共和黨繼續控制參議院，將對推出刺激性財政政策的變數加大。我們認為財政政策對金

融市場的影響、遠不及寬鬆貨幣政策，只要環球央行不改目前的寬鬆貨幣政策環境，金融市場仍

不致出現結構性轉變。



＊中國經濟持續復甦，人民幣相對較強勢＊



美元的持續超低利率，以及美國潛在的財政刺激政策，都令美元長線弱勢不改，有利資金繼

續流進亞洲市場。而中國剛發布的「十四五規劃」當中，提及「穩慎推進人民幣國際化」，「全

面促進消費」等政策方向。預料中央將適時推出有關開放市場，促進內需等政策，對人民幣資產

及中港金融市場有正面作用。再者中國經濟持續呈現復甦，如剛公布的１０月份中國出口連續７

個月保持增長，以美元計同比升１１﹒４％１，並創２０１９年３月以來最快增速。



＊新經濟股份長線增長勢頭不變＊



新冠肺炎疫苗研發傳來好消息，令投資者憧憬環球經濟復甦有望加快，傳統經濟股份諸如旅

遊相關行業、金融、能源股股份於１１月中集體上升，加上中國或加強對互聯網行業的反壟斷監

管，此消彼長下，年初以來回報甚豐的新經濟股表現偏弱。但我們認為，新經濟行業盈利增長仍

相較強勁，長線看仍具投資價值。臨近年底，隨著潛在大型新股招股活動以及傳統季節性因素，

市場資金或將趨緊拙，投資者可保留一定現金，趁機捕捉增長股出現回吐的機會。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

