藍籌新貴熱炒，京東績前破頂，港股收升２２４點報２６３８１

《經濟通通訊社１６日專訊》市場持續憧憬即將有新冠病毒疫苗推出，上周五美股向好，道

指升３９９點。恆生指數今早承接高開，開報２６３６２點，升２０５點，升幅一度收窄，其後

低位有買盤吸納，加上內地經濟「三頭馬車」數據僅零售遜預期，大市升勢回順。午後於

２６３００點水平爭持，收市報２６３８１，升２２４點或升０﹒８６％，創３月５日以來收市

新高。主板成交１４５３﹒０２億元。國企指數報１０５７８，升３３點或升０﹒３２％。恆生

科技指數收報８０７５點，升１３６點或升１﹒７％。

內地股市造好，上證綜合指數報３３４６，升３６點或升１﹒１１％；深證成份指數報

１３８５０，升９６點或升０﹒７０％。兩市全日成交８０１１億元人民幣，較上周五

（１３日）成交大增１０﹒２％。

藍籌個別發展。匯控（００００５）升４﹒１６％，報３８﹒８元；為表現最好恆指成份股

。友邦（０１２９９）升３﹒１９％，報８７﹒４５元；港交所（００３８８）升０﹒８１％，

報３７４元；建行（００９３９）跌１﹒１７％，報５﹒９１元；中移動（００９４１）稱美國

行政命令或影響，挫３﹒７％，報４８﹒１５元。



＊國指新貴京東破頂，收漲近６％＊



恆指季檢結果出爐，美團（０３６９０）、安踏（０２０２０）及百威（０１８７６）將染

藍，美團揚４﹒１２％，報３１８﹒４元；百威亞太升５﹒８７％，報２６﹒１５元；安踏體育

升６﹒４％，報１０８元。遭踢走的太古Ａ（０００１９）跌１﹒６２％，報４２﹒５５元。

其他ＡＴＭＸＪ個別發展，國指新貴京東（０９６１８）破頂，收升５﹒６３％，報３６８

元。京東分拆京東健康有進展，今天至２４日啟動上市路演，集團亦將於今日公布季度業績。麥

格理發表報告，阿里巴巴（０９９８８）或面對美國股民集體訴訟，跌１﹒１７％，報２５４元

；騰訊（００７００）涉黃被罰，被責令全面整改，股價跌落６００元樓下，下滑０﹒８３％，

報５９７元；小米（０１８１０）升３﹒９２％，報２５﹒２元。

另外，明源雲（００９０９）及祖龍娛樂（０９９９０）納入恆生科技指數成份股，明源雲

升３﹒４３％，報３７﹒６５元；祖龍娛樂升７﹒７５％，報１８﹒０８元。被取代恆騰網絡

（００１３６）及網龍（００７７７）分別跌１﹒５９％及微升０﹒４７％。



＊內需股跑出，農夫山泉曾飆近一成三＊



國家統計局今日公布１０月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據。據《路透》根據數據測

算，１０月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比升 ４﹒３％，較上月漲幅４﹒６％收窄

，漲勢延續６１個月；環比上升０﹒２％，為七個月最低。內房股表現較弱，國指新貴中海外

（００６８８）挫５﹒０６％，報１９﹒７元；為表現最差藍籌。萬科（０２２０２）跌

１﹒２７％，報２７﹒３元；融創（０１９１８）下滑０﹒６３％，報３１﹒６５元；世茂

（００８１３）２﹒８８％，報３０﹒４元；碧桂園（０２００７）跌２﹒０１％，報

１０﹒７４元；雅居樂（０３３８３）軟０﹒８５％，報１１﹒７元。

１０月份社會消費品零售總額低於市場預期，不過國泰君安發出研究報告指出，內需消費正

在穩定復甦，並預期隨著更多的促銷活動和電商平台補貼，零售銷售將會在今年第四季度繼續回

暖。內需股跑出，思摩爾國際（０６９６９）、農夫山泉（０９６３３）、海爾電器

（０１１６９）和華住集團（０１１７９）均創新高，當中農夫山泉曾飆１２﹒５％，高見

４１﹒９元，收升１０﹒６％，報４１﹒２元；思摩爾升４﹒０３％，報４７﹒７５元；華住集

團升３﹒１４％，報３６７﹒８元；海爾電器升４﹒９２％，報３８﹒４元。



＊銅期貨突然表現造好，資源股熱炒＊



憧憬疫苗面世後明年經濟有望復甦，帶動通脹回升，加上銅期貨突然表現造好，資源股有追

捧。江銅（００３５８）創逾一年半高，大升８﹒７５％，報１０﹒９４元；鞍鋼

（００３４７）飆９﹒８４％，報２﹒７９元；五礦資源（０１２０８）勁升１１﹒１６％，報

２﹒４９元；洛陽鉬業（０３９９３）升７﹒９８％，報３﹒５２元；中國鋁業（０２６００）

抽升６﹒２８％，報２﹒２元；中國東方（００５８１）急升９﹒６９％，報２﹒１５元；紫金

（０２８９９）升９﹒４２％，報７﹒２元。

東風（００４８９）第三季未經審計的淨利潤約４１﹒８３億元人民幣，按季增長約３０％

，按年增長約２２％；升５﹒５％，報８﹒０５元。神州租車（００６９９）獲北亞私募基金提

出私有化要約，要約價為現金每股４元，較周五收市價溢價１７﹒９９％，大升１０﹒９１％，

報３﹒７６元。華晨中國（０１１１４）母企華晨集團於近日收到瀋陽市中級人民法院書面通知

。根據該通知，格致汽車科技向法院申請對華晨集團進行重整；華晨收跌４﹒５％，報７元。

（ｃａ）

