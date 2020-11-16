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16/11/2020 10:47

《每周華語－黃溢華》世局不清、誰可相依？選舉人票、花落誰家？

　　《每周華語》歐美英日韓等國的疫情又再惡化。各國都盡全力改善經濟，但病情╱疫情局限
經濟政策的空間，且惡化中的疫情，有可能使醫療系統倒下，只好再三全力控制疫情，但形勢並
不理想。央行全面「放水」，而疫苗有好消息，亦非靈丹妙藥！今時今日，失業人數急升，企業
「失」現金流：經濟失衡不可只靠央行「ＱＥ」！
　
　　世局不清、誰可相依？上周美企業公布疫苗正面消息，美股大升，短期內未可正式面世，仍
需測試，但可作應急之用。美德合作，參與的德國科創企業於納指的市值自２０多億美元升至
２００多億美元水平。科學家夫婦二人自土耳其移居入籍德國，年初把科研焦點轉往疫苗研究。
使用的方法獨特，當然有得有失。或許年底或２０２１年首季便可量產，但儲存須攝氏「負」
８０度，加上運送非一件易事，多少局限全球更多國家使用。上周見美國單日確診２０萬人數新
高水平，正在冬季之始，即使「全民」用口罩，亦見事倍功半的效用。事實上，全球疫情仍在不
清晰發展之中；真確有效的疫苗，有待測試╱考驗，且病毒同步轉變╱突變，使疫苗效用考驗很
大。
　
　　誰可相依？口罩╱疫苗以外，各國有必要以自身的能力╱實況去控制疫情。美國面對未有正
式結果的總統選舉，各搖擺州分的選舉人票，花落誰家？！拜登與特朗普各說各話，而已有數州
已重新用人手再點票。特朗普用法律等手法╱方案背水一戰，形勢不妙，但已使美國面對更為不
安的冬天。中英德日等國及不少傳媒已認定拜登「當選」，但美國的「ＧＯＡ」仍未有官方的總
統當選公布。「有規有矩」的美國，以法規為本，拜登仍不是官方戰勝的一方。英德日等國見急
不及待「確認」了拜登當選，亦見有難言之忍及看重地緣形勢：希望美國返回「老友記」們的陣
營。
　
　　北半球步入嚴冬，而南半球則踏入了夏季，這不代表疫情反向穩定發展。病毒可不分冬夏進
擊人類社會，但冬季使疫情進一步惡化。中國近月的通脹率下降之中，且看未來一季╱半年，會
否再下滑，而歐美英日未來幾個月，能否控制疫情甚為重要，一有失控，石油及商品價格可出現
新的下跌浪。口罩╱疫苗重要，但亦不代表「萬能」防疫工具╱解藥。中國防疫近半年四平八穩
，經濟已有反彈勢頭，但亦不可能獨善其身；只有有限的經濟交流，自身經濟再大，亦不可能不
打「守勢波」。簡言之，今年第四季及２０２１年首季，疫苗不可能量產供應之下，經濟下滑的
風險又再急升了。
　
　　１９７６年，美國慶祝２００周年國慶。賓州乃１７７６年立國的「十三」創始州份之一。
老友記有一郵件於１９７６年７月４日自賓州寄出。郵封乃「Ｔｈｉｏｋｏｌ」企業。穿梭機挑
戰者號升空不足８０秒便爆炸！事後調查，乃「Ｔｈｉｏｋｏｌ」生產的「Ｏ　Ｒｉｎｇ」在低
溫下失效，引致大爆炸。事實上，「Ｔｈｉｏｋｏｌ」生產不少重要的火箭引擎。穿梭機當年乃
很多高科技的結晶產品。今天，穿梭機已全面退役！科研產品，必有不肯定性，由巨大的穿梭機
以至疫苗都有自身的「設計」風險。歐英美中全力投入疫苗研究╱量產，但能否收效，力控全球
疫情？有待真正的考驗。例如病毒「突變」便是測不到的因素之一。
　
　　特朗普力求再點選票等等，且看重要的搖擺州分，「選舉人票」會否因而重投特朗普。世事
如棋！多認為機會甚微，不代表真的「無」機會。當然，民主╱共和兩黨亦付出巨大，目下美疫
情可能步入失控的階段，若人數急升，誰人入主白宮，已非一件好差事。年底前後，全球真正步
入寒冬，疫情會見真章，經濟的不肯定性再三上升了。
　
　　香江１９９７年回歸祖國。一位畫家筆下的維港：「渡輪依舊，維港迷濛」。香江景點多的
是，由古舊建築、夜景╱雨景、電車與高樓大廈依傍日落維港等等，都使多代的香江人、萬家燈
火，為之心醉。近十年、近幾年，外圍形格勢禁的地緣衍生了吃不消的經濟收縮，本地經濟面對
全面的考驗。
　
　　近十年央行「ＱＥ」已是「常態」，但香江自身不可以「ＱＥ」，在「聯匯」之下，不及其
他「三小龍」的金融彈性！「ＱＥ」不是「一件」好事，但全球「ＱＥ」十多年，未及「ＱＥ」
的香江，即使「守」規矩，反見政策相對更為吃虧。美再三下調息率到「零」水平，港元拆息
「跟」，但銀根面對內地也「ＱＥ」、本地見左右做人難：「ＱＥ」年代如何自處？！
　
　　經濟政策於全球疫情之下，「回旋」的「自由度」（Ｄｅｇｒｅｅ　ｏｆ　Ｆｒｅｅｄｏｍ
）更見不足。自２００８╱２００９年「次按」危機採用「ＱＥ」至今，疫情的全面衝擊比「次
按」更具殺傷力，且可用的政策更為有限。香港自身不可「ＱＥ」且暫時與內地未可及時「連繫
」：因而香江缺乏「自由度」，失去政策彈性去改善經濟╱「自救」；內地社會結構，使中央政
府多了「自由度」、比歐美日有優勢。《資深市場人士　黃溢華》
　
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