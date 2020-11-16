《鍾之日記》協定簽署數據佳，中港魚缸同舉杯

《鍾之日記》１１月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



歷時八年談判，東盟十國以及中國、日本、南韓、澳州、新西蘭１５個國家，終於正式簽

署區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ），標誌著全球規模最大的自由貿易協定正式達成。分

析認為，ＲＣＥＰ將有利中國的經貿全球化主張，有利於中國內外「雙循環」，更有利於中國對

抗美國發起的對華貿易戰。

根據ＲＣＥＰ協定，各成員之間普遍承諾立即降至零關稅，或十年內降至零關稅，亮點包括

中日兩國首次達成了雙邊關稅減讓安排。不過，印度拒絕加入ＲＣＥＰ，令協定成效打折扣。

內地多項經濟數據今早公布，１０月規模以上工業增加值同比增長６﹒９％，高於預期的

６﹒５％；社會消費品零售總額同比增長４﹒３％，雖遜預期但仍刷新年內高點；首十月全國固

定資產投資增１﹒８％，高於市場預期增１﹒６％，為年內最高水平。國家統計局認為，內地經

濟穩定復甦，尤其是消費跟進恢復、服務業增長也在回升，預計第四季經濟增速較第三季進一步

加快。



＊大摩：明年恆指看２８７００，看好中國股市前景＊



內地多項數據強勁反映經濟穩定復甦，加上市場持續憧憬即將有新冠病毒疫苗推出，美股向

好，恆生指數今早承接高開，開報２６３６２點，升２０５點，午後於２６３００點水平爭持，

收市報２６３８１，升２２４點或升０﹒８６％，主板成交１４５３﹒０２億元。

摩根士丹利發表２０２１年亞洲新興市場股市前景報告，將港股評級調高至「增持」，明年

底目標價亦調升１６﹒７％至２８７００點，國指目標價亦升１６﹒３％至１１４００點。大犘

繼續看好中國及日本股市前景，預期中國股市會繼續跑贏大市，但幅度不及２０２０年。

祖國股市今日保持升勢，並在全日最高位３３４６﹒９７點收市，收升１﹒１１％，止步四

連跌；４隻科創５０ＥＴＦ今日在上交所上市，早段憧憬基金活水泵入科創板，科創５０指數高

開超過５％，惟盤中資金大舉獲利撤退，科創５０指數收市僅升０﹒７％，從全日最高位計急跌

了４﹒８％。兩市全日成交８０１１億元人民幣，較上周五（１３日）成交大增１０﹒２％。



＊百威、安踏、美團染藍，國指新貴京東績前破頂＊



恆指公司公布季檢結果，百威亞太（０１８７６）、安踏體育（０２０２０）和美團點評

（０３６９０）即將染藍，並將剔除太古Ａ（０００１９），成分股數目將由５０隻增加至５２

隻。有關變動於１２月７日起生效。

三隻新貴今日齊齊造好，安踏高見１０９﹒７元，創新高，全日飆６﹒４％；百威亞太漲

５﹒９％，美團亦升４﹒１％，報３１８﹒４元。

而被踢的太古是恆生指數成份股創始成員，但今年以來在新冠肺炎疫情衝擊下，地產收入縮

減，加上國泰航空（００２９３）要放棄港龍自保。太古今日再跌１﹒６％，收報４２﹒５５元

，較２０１９年４月的１０３﹒８元高位，股價已累挫５９％。

國企指數就將加入９隻股份，包括中海外（００６８８）、中芯國際（００９８１）、中國

恆大（０３３３３）、翰森製藥（０３６９２）、中國飛鶴 （０６１８６）、海底撈

（０６８６２）、京東（０９６１８）及網易（０９９９９）；剔除中國旺旺（００１５１）、

復星國際（００６５６）、中信銀行（００９９８）、中國神華（０１０８８）等的舊經濟股。

其中的京東，分拆京東健康有進展，今天至２４日啟動上市路演，擬議分拆細節尚未落實，

公司會在適當時就擬議分拆另行公告。此外，集團亦將於今日公布季度業績，據彭博綜合分析員

預測，料第三季收入可望錄得逾２５％增長，非通用會計準則盈利按年或升逾２０％。

京東績前有多個利好消息刺激，該股今日破頂高見３６８﹒２元，全日漲５﹒６％。



＊瑞聲業績遜色，大行紛紛唱淡＊



知名蘋果概念股瑞聲科技（０２０１８）上周五公布前三季業績，期內錄得純利約７﹒５１

億元人民幣，按年大減４８﹒８％，期內收入約１２３﹒６７億元人幣，按年跌１﹒８％，毛利

下跌１９﹒１％至約２８﹒８５億元。瑞聲科技主業聲學業務表現遜色，首三季收入按年下跌

７﹒４％，光學業務首三季收入則按年增長超過一半。

花旗發表研究報告表示，瑞聲科技第三季淨利較市場預期低３１％，而利潤率尚需時才能達

到公司目標，因此將公司目標價下調１０％至３６元，維持「沽售」評級；大和總研發表研究報

告指，瑞聲科技第三季業績疲弱，引證了該行對其毛利率不確定性的關注，不過管理層對安卓及

光學業務有信心，認為公司或已越過低谷，惟毛利率復甦可見性有限。該行將其目標價下調

７﹒８％至４７港元，維持「持有」評級。

瑞聲科技全日跌２﹒８％，報４３﹒６５元，同樣為蘋概股的舜宇光學（０２３８２）升

０﹒４％，富智康集團（０２０３８）無升跌，鴻騰精密（０６０８８）升１％。



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