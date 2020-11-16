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16/11/2020 09:16

《股林淘金－林家亨》美股升四百，電動車回吐

　　《股林淘金》美股上周五（１３日）因拜登團隊表示上台後不會因疫情而作出全國封鎖措施
，美股錄得強勁反彈，道指上升３９９點，納指上升１１９點，但中資電動汽車股份全面下跌，
有接近白宮人士傳言特朗普政府在最後任期內將會推出對中國更強硬的壓制措施，可能拖累中資
企業在美的發展前景。
　　預計今日港股早段上升，但阿里巴巴（０９９８８）及比亞迪（０１２１１）股價有機會回
吐。上周末市埸傳出股神畢菲特巨資賺入舊經濟股份，可能令本周港股的消費型股份也會受惠。
建議吼低吸納電動車及消費類型股份。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並沒有持有上述股份
　　
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