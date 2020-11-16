【數據解讀】分析：年末政策基調基本穩定，財策效果將逐漸顯現

《經濟通通訊社１６日專訊》內地１０月經濟運行數據表現整體超預期，１－１０月固定資

產投資同比增長１﹒８％，高於預期且為年內最高水平；期內，房地產開發投資增長６﹒３％。

１０月，規模以上工業增加值同比增長６﹒９％，優於預期；社會消費品零售總額同比增長

４﹒３％，雖不及預估但仍刷新年內高點。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智認為，１０月數據看經濟增長整體還是在恢復過程

中，無論生產還是需求都在持續改善，工業增加值在恢復，服務業生產也在顯著回升，服務業的

恢復速度在逐漸加快，如投資回升非常明顯，消費也在明顯加快，需求端也在持續恢復。從１０

月的增長趨勢來看，四季度的經濟增長會比三季度有一個明顯的提升。



＊年末貨幣政策保持穩健，不會大幅收縮＊



劉學智稱，年末的政策基調基本穩定了，貨幣政策不會放水整體保持穩健的政策基調，財政

政策還是重在落實，財政支出四季度還有增長的空間，還會對經濟增長起到積極作用，另外像專

項債券特別國債這些資金三季度已發行完畢，四季度的政策效果應該會逐漸顯現出來。

此外，華寶信託宏觀分析師聶文表示，國債、地方債二、三季度發行較多，後續要進入加快

投資的階段，預計四季度和明年一季度，中國經濟能延續穩定增長。本輪中國政策放鬆力度較小

，收得也比之前更早，考慮到經濟溫和復蘇，近期信用債大幅下跌，貨幣政策不太會大幅收縮，

更可能維持現狀，政策整體側重於改革，更關注中長期。（ｗｌ）

