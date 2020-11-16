【聚焦數據】１０月社會消費品零售總額增４﹒３％，遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，１０月社會消費品零售

總額３８５７６億元（人民幣．下同），增４﹒３％，遜於預期增４﹒９％，但仍刷新年內高點

。

１０月份社會消費品零售總額增長比９月份加快１個百分點；環比增長０﹒６８％。

１－１０月份，社會消費品零售總額３１１９０１億元，同比下降５﹒９％，降幅比１－９

月份收窄１﹒３個百分點。

１０月份，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額３３４９８億元，同比增長４﹒２％；

鄉村消費品零售額５０７８億元，增長５﹒１％。



＊１０月餐飲收入增速年內首轉正＊



按消費類型分，餐飲收入４３７２億元，同比增長０﹒８％，增速年內首次轉正；商品零售

３４２０４億元，增長４﹒８％，連續４個月正增長。

消費升級類商品銷售較快增長。１０月份，化妝品類、金銀珠寶類、汽車類商品同比分別增

長１８﹒３％、１６﹒７％、１２﹒０％。

網上零售持續增加。１－１０月份，全國網上零售額９１２７５億元，同比增１０﹒９％，

比１－９月份加快１﹒２個百分點；其中，實物商品網上零售額增長１６﹒０％，比１－９月份

加快０﹒７個百分點，佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒２％。

