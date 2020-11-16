《融天納地－溫天納》內地財金政策將趨向正常化

《融天納地》隨著內地經濟回復正軌，貨幣政策將趨向正常化。內地１０月份社會融資增長

速度抬升，信貸增長速度卻回落，中長期資金來源的增長已出現放緩跡象。從趨勢看，非銀金融

機構與銀行同業往來出現收縮，在防風險重視度提升下，政策嚴防資金空轉。隨著政策重心向防

風險傾斜，信用高速復甦階段已過去，年底前後或逐步進入信用「收縮」的階段。從市場觀點出

發，投資者主要需要考慮三項因素：



－（１）「後疫情」時代，中央政府的槓桿政策操作對信用效應產生的刺激作用將趨於減弱；

－（２）隨著內地資管新法規過渡期臨近結束，通道產品的收縮，或加速非標融資收縮；

－（３）內地調控收緊、部分城市銷售回歸常態，對地產融資影響或逐步顯現。



信用「收縮」有可能成為２０２１年主導思維，隨著內地經濟逐步復甦，防風險將加強，槓

桿操作減弱、非標收縮和地產調控等，將導致政府債券、企業債券和非標融資等在來年減速發行

，拖累社會融資因增長。



作為例證，在上周舉辦的國務院政策例行吹風會上，人行官員表示在疫情嚴峻時期曾推出一

系列特殊貨幣寬鬆措施，而這些措施「退出是遲早的，也是必須的，但是退出的時機和方式需要

進行認真評估。」人行高層的發言並雖未釋放任何實質性的新政策信號，但市場或會持續思考人

行的潛在收緊信號：



首先、內地經濟最壞的時期已經過去，內地經濟復甦步伐堅挺，無需再推出新一輪大規模寬

鬆措施。此外，由於海外疫情仍存在不確定性，人行並不急於退出現有寬鬆政策，同時需要避免

出現「政策懸崖」。在此大環境下，中央或將逐步退出貸款延期、利息支付調整等部分財政扶持

政策。



假設明年春季全球疫情全面消退了，內地量化寬鬆計劃或難以全面延續。筆者估計屆時人行

將開始政策退出，但過程是有序的，其他支持性措施將會某程度上抵消政策退出的負面影響。另

外，在年底前，估計中央將維持「觀望」，不會加大寬鬆亦不會明顯收緊，故此，筆者估計人行

在年底前亦不會進行減息或降準，政策上並不存在大動作。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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