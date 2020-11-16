《匯市一周－徐惠芳》觀望經濟數據，英脫歐進展，美元整固

《匯市一周》今日（１６日）重要數據不多，留意日本９月工業生產年率及月率終值等，關

注澳洲央行行長洛威及歐洲央行行長拉加德分別發表講話。



隨著市場消化拜登勝選，美元觸底回升，美債收益率創近８個月新高。市場預期，若美國第

二輪刺激計劃規模少於預期，美元可能走軟；美元繼續暗淡，觀望美聯儲可能通過印鈔而非政府

支出來刺激經濟。



雖然美國大選的結果還沒有真正確定，但民主黨候選人拜登最終上任的機會較大，將拖累美

元的表現。美聯儲威廉姆斯表示，經濟的最新發展較預期好很多，經濟指標仍然顯示經濟處於積

極的軌道上，不斷增加的新冠病例為經濟蒙上陰影，預計經濟增長將放緩，但目前仍然處於經濟

低谷。



美匯指數交投於９３關口附近，市場繼續交易美國大選和疫苗消息。投資者認為，從疫情中

恢復是一個相當長的過程，即使疫苗投入使用，全球ＧＤＰ回到危機前水平也至少需要一年，就

業數據和經濟增長的恢復則需要１至２年時間。美匯指數現時在９２﹒５６水平整固，上方阻力

９３﹒２０、９３﹒８０，下方支持９２﹒２０、９１﹒８５。



＊不確定性風險利金價＊



目前市場似乎已進入新常態，即使不考慮病毒死灰復燃的風險，有效的疫苗也需要時間分發

，經濟需要時間恢復，長期的政治不確定性仍然令市場擔憂。黃金ＥＴＦ的資金流量趨於平穩，

但在不確定性的風險刺激下，黃金仍將升值。



截止１１月１２日，全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ）的黃金持倉

量為１２３９﹒５７噸，按日減少１﹒１７噸。金價現時在每盎司１８９６美元水平整固，上方

阻力１９０５、１９４５美元，下方支持１８７０、１８４５美元。



美國上周ＥＩＡ原油庫存增加４２７﹒７萬桶，前值－２００萬桶；汽油庫存減少

－２３０﹒９萬桶，前值１００萬桶；精煉油庫存減少５３５﹒５萬桶，前值－１６０萬桶。紐

約期油現時在每桶４０﹒６８美元，趨勢整固，收市不跌穿３９﹒６５美元水平，趨勢仍往上，

下一個支持在３７﹒５５美元。



＊周四脫歐談判死線＊



１１月中旬，脫歐談判期限逼近，談判已進入最後階段，消息指，雙方再度傳出未能達成共

識的消息。英國首相發言人表示，雙方仍存在重大分歧，歐盟代表則表示，英國可能失去達成協

議最好時機。雙方本周四（１９日）將在布魯塞爾繼續進行談判，市場認為，此為脫歐談判最後

死線。



歐盟和英國正在討論寬限期，讓北愛爾蘭的零售商有時間適應變化，意味著英、歐正在向互

相妥協的方向進展，上周初英鎊因疫苗消息獲刺激，英國經濟有更大反彈空間，但英鎊仍要受脫

歐進程和政治不確定的拖累。英鎊現時在１﹒３２２７整固，趨勢往上，下方支持１﹒３１６０

、１﹒３１２０、１﹒３０５５。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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