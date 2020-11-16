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即市新聞

16/11/2020 11:15

《金石為開－黃威》疫苗修正市場預期，黃金中線局勢尚好

　　《金石為開》有關新冠疫苗的消息成為上周影響市場的最大因素。市場風險情緒高漲，投資
者大舉買入價值型與周期性股票，推動股指上漲。避險資產在上周一（９日）遭到重挫，債券收
益率攀升，金價單日大跌近９０美元。好在美元指數衝高回落，走勢仍偏弱，沒有對黃金進一步
施壓。隨後金價由低位小幅震盪回升，全周累計下跌３﹒１％。
　
　　上周一輝瑞和ＢｉｏＮＴｅｃｈ宣布，他們聯合研製的新冠候選疫苗ＢＮＴ１６２ｂ２在第
ＩＩＩ期臨床試驗研究的中期分析中取得了重大進展。雙盲試驗中，在第二次注射後７天，疫苗
有效性超過９０％。這一結果十分出乎意料，因為此前專家預計第一批疫苗的有效性僅在６０％
到７０％之間。新冠疫苗的突發性進展對市場造成了巨大影響，因為經濟活動恢復的進度可能提
前，也一定程度上削弱了刺激政策出台的預期。
　
　　市場的風險情緒顯著升溫，雖然科網股大幅回撤，但資金流入被疫情壓制良久的價值股及周
期性股票，仍然推動主要股指上行。避險資產遭到拋售，債息全面上漲，１０年期美債收益率升
至０﹒９％，周中曾一度逼近１％，創八個月新高。除了受到風險情緒的影響，收益率曲線上移
也減弱了黃金作為無息資產的吸引力，導致金價在上周一大跌近９０美元，短線上升勢頭被完全
破壞。
　
　　好在周一之後市場進入整理狀態，美元走勢較為疲弱，給黃金帶來喘息空間。而從實際影響
來看，疫苗最快也要１２月上市，大規模普及或需等到明年下半年。短期內實體經濟仍面臨挑戰
，美國單日新增新冠病例超過１５萬，再創歷史新高。美聯儲主席鮑威爾也預計未來需要更多美
聯儲和國會的政策幫助。雖然民主黨未能拿下參議院多數席位，或令美國新的財政刺激出台耗時
良久，但美聯儲也可能因此不得不推出新的貨幣寬鬆措施，這對黃金仍是一個潛在的利好。
　
　　技術面看，黃金在周一大跌後，目前在１８５０美元上方震盪橫行，未確認下行趨勢。周線
圖上，ＭＡＣＤ下跌動能柱未顯著增長，ＲＳＩ也維持在５０上方，中線形勢尚未轉差。惟目前
為止金價的反彈力度仍不甚理想，考慮到日線保歷加通道開口擴大，投資者還需警惕下行風險
，待日線走勢正式轉好方可入市做多。
　
　　本周重點關注美國１０月零售銷售及工業生產，並留意歐洲及美國疫情發展。
《六福金融分析師　黃威》
　
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