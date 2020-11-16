《陶冬天下－陶冬》疫苗測試刺激市場期盼，選舉結果衝擊政經前景

《陶冬天下》上周發生了兩件大事，之後都需要等下文，但是股市升了，風險資產市場活躍

了。第一件大事是星期一一家美國上市的藥廠率先宣布，ＣＯＶＩＤ－１９疫苗的三期結果顯示

９０％的有效性，市場認為抗疫勝利在望，飽受疫情摧殘的實體經濟股票大升。第二件大事是，

經過一輪熙攘之後，周五（１３日）喬治亞州重新點票確認拜登勝出，特朗普團隊在亞利桑那州

撤訴，總統選舉結果似乎塵埃落定。在確定性提高的預期下，美股引領全球股市走強，資金增加

槓桿。在債市，「拜登交易」繼續發酵，資金擔心民主黨當政導致財政狀況惡化，國債被拋售，

十年期國債利率攀至０﹒９％。中國出現高信用評級債務連續違約，信用債市場震盪。英國的脫

歐談判依然僵持，未見突破性進展，唐寧街高官離職，不過匯市陷於疲勞，無大反應。上周美元

匯率先升後穩，石油期貨先升後穩，黃金期貨先跌後穩，三者均與疫苗突破有關，市場期待疫情

穩定帶來經濟穩定，不確定性下降。



疫苗如筆者所料，在１０－１１月首個獲選疫苗公布出令人鼓舞的三期結果，估計未來數周

還會有其他疫苗的好消息出來。這對於陷入困境的經濟和部分行業，不啻於雪中送炭，市場也應

該有所反應。不過美國的航空公司在消息宣布的當天股價平均漲１５％，英航２５％，生產飛機

引擎的ＲＲ的股價暴升４４％，就未必合理了。疫苗正式全面推向市場，最早也要等到明年２月

，大規模注射更遲。根據已公開數字，目前領先的ｍＲＮＡ疫苗年產量大約２３億支，滅活疫苗

大約６－７億支，腺病毒如果證明安全再加４億支，以每人需要接種兩支計算，明年共有１７億

人口可能通過疫苗獲得對新冠病毒的抗體，但是大多數是在明年下半年接種。疫苗無法制止今年

冬季預期的大流行，也無法制止美歐經濟的第二次探底。歐美股市炒作周期性復甦，可能早了一

點。筆者認為這次經濟復甦，中國和中國之外的世界可能會走出不一樣的道路，由於中國消費者

的資產負債表不需要重新修復，內需會有較快的恢復（當然也取決於未來中國的疫情防控）。歐

美（尤其是美國）消費者的現金流可能斷裂，繼而衝擊投資熱情和銀行資產質量。



隨著北卡羅蘭納州、喬治亞州和賓夕法尼亞州點票工作結束、特朗普法律團隊撤回在亞利桑

那安州上訴，拜登所獲選舉團票數已經超過３００票，遠高過當選的２７０票門檻，正常程序下

他會成為第４６任美國總統。特朗普翻盤的機會不大，但是他選擇如何退下總統寶座卻對未來的

權力交接、美國經濟政策的推出十分重要。絕大多數共和黨議員（包括兩院共和黨領袖）對於拜

登當選至今仍未出聲祝賀，看得出敵意甚濃。喬治亞參議員補選中只要共和黨拿下一席（目前兩

席均處領先地位），共和黨就可以保住對參院的多數黨控制。如果此情形出現，拜登未上任就已

經成為跛腳鴨。反對黨估計為反對而反對，拜登的政策無法得以通過立法當局，美國經濟陷入

Ｗ型衰退。民主共和兩黨各取國會一院經常發生，兩黨黨政到了置國計民生於不顧卻不多見，過

去數月雙方的行為可以用令人髮指、毫無底線來形容。拜登如果被正式確認當選，美國選舉的不

確定就大體上清晰了，但是這未必帶來經濟不確定的消失，政策不確定性繼續存在，甚至進一步

惡化，對此投資者應該有足夠的心理準備。



本周關注點有三，美國的選情、歐洲的疫情、中國的數據。特朗普最快本周會對大選做出一

個回應，有可能隱晦地認輸（如討論四年後再選），也可能拒不認輸，這些對市場氣氛乃至全球

經濟帶來重大的影響。歐洲的疫情仍在迅速蔓延中，法國的鎖國會不會帶來其他國家仿效值得留

意。中國的１０月月度數據揭曉，零售和出口數字都值得期待。美國１０月份零售數字預計貼近

疫情之前水平，工業生產增長則開始放緩。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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