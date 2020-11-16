《缸邊隨筆－石鏡泉》未來三個月市道

《缸邊隨筆》為甚麼是只談未來三個月市道？原因有四：



（１）美國總統明年１月交棒，３個月後，美政局明朗；



（２）輝瑞新冠疫苗，１１月底送審，如通過，年底可小批量產；



（３）特朗普在其仍掌權日子，可以發爛渣，爆出黑天鵝；



（４）今年估得最準的分析師，也只估到明年１月，筆者無能超逾。



摩根士丹利的分析師Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ在今年３月，市跌到殘時謂，跌完，要

買；今年８月及１０月，又謂要調整下。準繩度冠絕華爾街，經此三估，他便成「神」。



按點票，今時參議院是民主黨佔４８席，共和黨佔５０席，最後兩席誰屬，可能要拖到明年

１月５日，待佐治亞州點齊票後才知。如這兩席也歸民主黨，懸了，即是民主黨，全掌總統、參

、眾兩院權，民主黨傾向多派福利，此即美國會大印美元了。



今時市場多估，美國將有個民主黨總統，和眾議院，但有個共和黨的參議院。不過，

Ｗｉｌｓｏｎ神估這個組合出現的機會率是２０％，而由民主黨掌控總統、參眾兩院的機會率都

達６３％，這有甚麼後果？詳細看附表。



簡單的講是：如民主黨全掌，會是：美股跌、新興市場股升、美息升、美匯跌、油價跌。民

主黨能掌多少，可能要等到明年１月５日。



不是輝瑞謂已有疫苗了嗎？你是輝瑞話事人，在今時，你會沽輝瑞股還是買輝瑞股？



上周一（９日），輝瑞宣布疫苗９０％有效，輝瑞股價升１６％，上周二（１０日）美國證

監會資料顯示，輝瑞ＣＥＯＡ ｌｂｅｒｔ Ｂｏｕｒｌａ沽了６２％他原持有的輝瑞股票。這

是否謂輝瑞的疫苗效力成疑？不一定，可能是後勤要求未必能使輝瑞疫苗有效分發，輝瑞疫苗要

在－７０度至－９０度的低溫下儲藏，對不起，南極的年平均氣溫是－５６度，只有運雪糕船的

溫度可低至－９０度，但陸上雪糕車的溫度只達－１０度，此即是疫苗有效，但運不到予你打。



如疫苗是「旦家雞見水」，但無得飲，這是個「有效」疫苗嗎？輝瑞ＣＥＯ上周二

（１０日）沽股是嫌錢腥，還是錢開眼？



在圖表技術走勢上，亦反映這兩懸疑點，早前標普是入了個三角形走勢，近日標普５００是

憑民主黨未能全掌白宮、參眾兩院和疫苗有望而回升，但之後走向？則可升可跌，看的就是美選

舉最終結果和疫苗真有嗎？



由現在至１月，美國社會會怎樣？



１﹒特朗普政府發爛渣一：



在１月２０日前，發出對伊朗所有可能的制裁。



２﹒特朗普政府發爛渣二：



特朗普兒子叫將一切都不再守秘，Ｄｅｃｌａｓｓｉｆｙ。有報道特朗普正向國家情報局（

Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ）主管Ｊｏｈｎ

Ｒａｔｃｌｉｆｆｅ索取Ｎ個密報，要來怎用？未知會否真爆密，若爆，必然好睇過英超聯，因

為可以為大家上堂政治課，深度認識美國政治。



３﹒受疫情影響，美國的超市對廁紙限售。筆者一直謂，今個聖誕最好的禮物是送廁紙，不

過估到無獎，因為香港今時不缺廁紙，３月時美國傳媒嘲笑港人搶廁紙，今日不知他們會怎反應

，正是：



今日吾軀「用蕉葉」



他朝君體也相同



４﹒對暴亂者，殺無赦，佛羅里達州政府已通過《Ａｎｔｉ－Ｍｏｂ》法案，普通市民槍殺

及輾斃暴徒是無罪。冇法！警察人手不足，便要靠民團，如多州也效法佛羅里達州，美國社會是

更亂了，還是會太平了？



５﹒不少窮人今冬可能因交不起水、電、煤費，而被割表、斷供應，馬里蘭州已容許公用服

務公司自１１月５日起對欠費戶割表。正是各有各難處，一句講晒，人命，在美國不太值錢。欠

２００元，被割表，今冬，可能被凍死。這就是資本主義，不是社會主義。



６﹒今時有不少美國人仍在慶祝拜登勝出、抗議拜登勝出的集會，但他們都鮮有戴口罩，可

預期未來一兩個月美國新冠症會爆升。



７﹒前聯儲局主席耶倫可能出任拜登的財相，這代表甚麼？



（ａ）財政部和聯儲局都是同路（想法）人。



（ｂ）今時聯儲局主席飽威爾講不擴大買債規模，即不加大ＱＥ。



（ｃ）耶倫在出任聯儲主席時曾數次加息。



看明白了？我倆心相印，都望加息不發鈔。



８０年代，民主黨的聯儲局主席伏爾克透過控制貨幣供應，使３月期國債息升至２１厘，

３０年國債息升至１５厘，才把１３％的高通脹壓下來。



Ｗｉｌｓｏｎ神今年會否神？待觀察。筆者只知神是在Ｔｅｍｐｌｅ（廟）裏，而華爾街人

叫聯儲局為Ｔｈｅ Ｔｅｍｐｌｅ。



今天講了大勢，稍後講買乜板塊、買乜股。《資深投資者 石鏡泉》



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