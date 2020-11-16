【ｉＢｏｎｄ】ｉＢｏｎｄ暗盤收１０３﹒２５元，每手賺３２５元

《經濟通通訊社１６日專訊》ｉＢｏｎｄ（０４２３９）明日掛牌，輝立暗盤收報

１０３﹒２５元，較發售價１００元高３﹒２５％，每手１００股，帳面賺３２５元。

耀才暗盤現價同樣報１０３﹒２５元，高發售價３﹒２５％。

今輪ｉＢｏｎｄ約４６萬人申請，超購２﹒９倍，最終發行額上調至１５０億元，每人可分

派三手至四手。（ｃｗ）

