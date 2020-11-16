《國企紅籌》華晨中國（０１１１４）控股股東遭入稟法院申請重整

《經濟通通訊社１６日專訊》華晨中國汽車（０１１１４）公布，昨日獲控股股東華晨汽車

集團告知，華晨集團於近日收到瀋陽市中級人民法院書面通知。根據該通知，格致汽車科技向法

院申請對華晨集團進行重整。

該集團指，目前為止，有關重整申請是否被法院受理，以及華晨集團是否進入重整程序尚存

在不確定性。（ｗｈ）

