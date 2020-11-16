《日入而息》港交所擬縮短新股結算周期，ｉＢｏｎｄ暗盤升逾３％

《今天重點》﹡港交所（００３８８）就縮短新股結算周期及數碼化諮詢，定價到上市縮短

至一日；李小加稱縮短新股結算周期將令散戶減少支付孖展利息

﹡ｉＢｏｎｄ暗盤收１０３﹒２５元，每手賺３２５元

﹡林鄭月娥將於下周三發表施政報告；傳林鄭爭取到三大措施，涵蓋創科及港

青大灣區就業等

﹡王兟倡設市民合資公司籌逾萬億，在明日大嶼填海建屋；據報王兟計劃籌組

公司為「明日大嶼」融資；王兟稱目標港人合資公司於五年內從成立到上市

﹡澳門將向每名永久性居民派１萬元，非永久性居民派６０００元；賀一誠稱

明年度會提出修改博彩法

﹡統計局表示１０月工業增加值增６﹒９％，優預期；１０月社會消費品零售

總額增４﹒３％，遜預期；首１０月全國固定資產投資增１﹒８％，高預期



《即日市況》﹡藍籌新貴熱炒，京東績前破頂，港股收升２２４點報２６３８１



《深滬股市》﹡滬綜指收升１﹒１１％，ＲＣＥＰ簽訂帶來利好



《美元匯價》﹡短線建議１﹒３１７０附近買入英鎊；歐元最新報１﹒１８４０╱４２，日

圓最新報１０４﹒６４╱６７



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）李小加稱縮短新股結算周期將令散戶減少支付孖展利

息

﹡阿里（０９９８８）面臨美股民集體訴訟，指螞蟻上市疏漏令股價急滑；傳

螞蟻集團任命副總裁李臣為首席合規官，釋整改誠意

﹡中國核能（００６１１）就額外建造訂立設備採購協議及補充協議

﹡中國華融（０２７９９）附屬華融投資（０２２７７）私有化生效

﹡日清食品（０１４７５）回應消委會測試結果：或將麥麩誤認為昆蟲

﹡和諧汽車（０３８３６）斥８２５萬回購公司約２４０﹒９５萬股

﹡昌興國際（００８０３）間接非全資附屬公司被裁定破產

﹡恆生銀行（０００１１）明年起將豁免２９項銀行服務收費

﹡康宏環球（０１０１９）原告並無向公司尋求任何濟助；郭曉群入稟限康宏

阻投票遭駁回，馬時亨：尊重裁決

﹡港交所（００３８８）就縮短新股結算周期及數碼化諮詢，定價到上市縮短

至一日

﹡渣打上調今年香港經濟預測至按年收縮５﹒８％

﹡中國神華（０１０８８）１０月份煤炭銷售量按年升１０﹒４％

﹡匯豐表示到２０３０年協定夥伴將佔全球ＧＤＰ一半以上

﹡港龍中國地產（０６９６８）獲納入ＭＳＣＩ中國全股票小型股指數成份股

﹡德萊建業（０１５４６）合營企業擬斥３﹒１億收購荃灣一幢工業大廈

﹡李嘉誠及李澤鉅再斥逾１７００萬元增持長實（０１１１３）４１萬股

﹡睿見教育（０６０６８）擬於中山市建設一所中小學，最多可容１﹒１萬名

學生



《國企紅籌》﹡中國太平（００９６６）首１０個月原保險保費收入按年升３﹒１５％

﹡中國中冶（０１６１８）首十個月新簽合同額按年增３５％至８０３３億元

人民幣



《神州民企》﹡騰訊（００７００）旗下「全民Ｋ歌」涉黃遭頂格處罰，下線「交友陪玩」

功能

﹡太陽城（０１３８３）斥逾１０億簽馬尼拉主酒店娛樂場建築協議

﹡神州控股（００８６１）旗下科捷「雙十一」單倉發貨４５０萬單，創行業

新紀錄



《中國要聞》﹡１０月全國實際使用外資增１８﹒４％至１１８億美元

﹡１０月社會消費品零售總額增４﹒３％，遜預期

﹡首１０月全國固定資產投資增１﹒８％，高預期

﹡統計局表示１０月工業增加值增６﹒９％，優預期；１０月發電量增速回落

，煤炭進口降幅續擴大；全國１０月城鎮調查失業率５﹒３％；首１０月全

國商品房銷售額增５﹒８％；首１０月房地產投資增６﹒３％，增速加快；

首９月全國規模以上工業利潤下降２﹒４％；中國進出口貿易會好於全球整

體；消費恢復有三方面原因，消費增長範圍在擴展；除食品之外價格形勢沒

有明顯變化；第四季經濟增長將加快，十月消費恢復帶動；經濟保持穩定恢

復，有條件實現全年預期目標；經濟運行延續穩定恢復，惟全面恢復仍多挑

戰；１０月７０大中城市樓價漲幅保持平穩回落

﹡深交所表示建設粵港澳大灣區債券平台；促進形成高質量上市公司群體

﹡測算表示１０月７０城新樓價格指數環比漲幅七個月最低

﹡銀保監肖遠企稱金融創新不能夠形成寡頭壟斷

﹡首批科創５０ＥＴＦ今日上交所上市

﹡人行８０００億元超額續做ＭＬＦ，對沖６千億到期；１０月人行口徑外匯

佔款降４７﹒９億元，連跌九個月

﹡商務部表示中國服務貿易開放承諾已達自貿協定最高水平；協定有助擴大中

國出口，生效需９個成員批准；認定中企為軍方控制不符法理，損投資者利

益

﹡美國財政部表示延長ＴｉｋＴｏｋ行政命令１５日

﹡內媒表示蛋殼深圳仍有員工上班，客戶上門追款遭拒

﹡華為汽車業務擬與消費者業務整合，余承東擔任負責人

﹡轉型互聯網企業？華為申請榮耀視頻、榮耀錢包商標

﹡中證報表示人行ＭＬＦ釋放可觀中期流動性，助穩債市

﹡包商銀行６５億人幣債券遭撇銷，持有人無法收回本息

﹡紫光集團抵押近半紫光國微持股予銀行，換取信貸支持

﹡孟晚舟引渡案將恢復審理，聆訊將持續１０日

﹡中方稱中美合作是唯一正確選擇，堅定維護主權安全

﹡永煤控股引發債券市場餘波，河南國企取消發債計劃

﹡中國煤炭交易中心各品類煤炭指數全面上漲



《寶島快訊》﹡台股收升２﹒１％再創歷史新高，台積電漲近５％破頂



《其他消息》﹡梁君彥稱處理喪失資格議員薪津時將考慮法理情因素

﹡行政會議非官守議員對油麻地火警導致多人傷亡深表哀痛

﹡王兟倡設市民合資公司籌逾萬億，在明日大嶼填海建屋；據報王兟計劃籌組

公司為「明日大嶼」融資；王兟稱目標港人合資公司於五年內從成立到上市

﹡林鄭月娥將於下周三發表施政報告；傳林鄭爭取到三大措施，涵蓋創科及港

青大灣區就業等

﹡行政會議明日休會

﹡８傳媒工會要求約見特首，促查冊理由新增傳媒選項

﹡政府就下一輪優質資訊科技專業服務常備承辦協議採購安排諮詢業界

﹡消委會表示市民開設離岸或內地帳戶應留意當地銀行業監管安排

﹡１０月訪港旅客７８１７人次，按年下挫９９﹒８％

﹡工總歡迎各國簽訂協議，料可刺激亞太區貿易總量

﹡渣打上調今年香港經濟預測至按年收縮５﹒８％

﹡十大屋苑半月交投微跌，六個價升

﹡中原十大屋苑周末成交減至１４宗，兩屋苑零成交

﹡屋宇署表示９月批出２３份建築圖則及２１份入伙紙

﹡深股通額度全日流走１﹒６億元；滬股通額度全日用４７﹒３億元，陸股通

淨流入２６億

﹡澳門將向每名永久性居民派１萬元，非永久性居民派６０００元；賀一誠稱

明年度會提出修改博彩法

﹡大行傳降ｅＤＤＡ徵費，虛銀批僅象徵式

﹡日出康城第８期項目累售９６４伙，套現逾１０１億元

﹡蔚藍東岸周四公布首張價單，首批推不少於１３８伙

﹡環聯表示不同信貸評級的實際年利率最高可相差高達２８％

﹡ＨＫＤ﹒ｃｏｍ實體交易中心年底開幕，擬設數字貨幣ＡＴＭ櫃員機



《新冠肺炎》﹡本港新增８宗確診，全是輸入個案

﹡食環署周三起為凍房員工安排自願免費檢測服務

﹡理大憂爆第四波：近三成輸入個案未在機場檢測時發現

﹡何栢良稱入境措施有漏洞，應２４小時內出檢測報告

﹡拜登疫情顧問反對全國封鎖，針對性地方防疫措施合適

﹡拜登幕僚長表示快將會晤製藥公司討論抗疫事宜

﹡強生子公司將於英國啟動疫苗第三階段試驗

﹡許樹昌憂疫情大爆發，倡以誘因鼓勵的士司機定時檢測

﹡陳茂波稱貫徹嚴防輸入，內爭清零

﹡陳肇始稱日後特定群組不遵守檢測指示，或有罰則

﹡新地旗下商場寫字樓將積極配合安心出行應用程式推出

﹡新西蘭稱出口肉製品不含病毒，正尋求中方進一步訊息

﹡蔡堅稱政府推強制檢測是霸王硬上弓，周內再商討細節

﹡薛永恆稱現時有９０００多個公私營處所參與安心出行

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