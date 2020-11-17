《新股掛牌》金科首掛開報４６﹒０５元，較招股價高逾３％

《經濟通通訊社１７日專訊》金科（０９６６６）今日首掛，開報４６﹒０５元，較招股價

４４﹒７元高出３﹒０２％，以每手１００股計，不計手續費，每手賺１３５元。

該股公開發售獲超額認購１０﹒１７倍，一手中籤率５０％。（ｅｄ）

