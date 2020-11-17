《華爾街內望》新冠疫苗再有好消息，美股道指創新高漲４７０點

《經濟通通訊社１７日專訊》美國藥廠Ｍｏｄｅｒｎａ的新冠肺炎疫苗有好消息，市場暫時
忘記病例急增、新防疫措施可能阻礙全球經濟復甦，美股周一（１６日）走高。
道指創新高收漲４７０點或１﹒６％，報２９９５０點。標指漲４１點或１﹒１６％，報
３６２６點。納指漲９４點或０﹒８％，報１１９２４點。另外羅素２０００指數創新高升
２﹒３７％或４１點，報１７８５點。
Ｍｏｄｅｒｎａ指據後期試驗的初步數據顯示，其實驗性新冠肺炎疫苗的有效性高達
９４﹒５％，其股價大漲９﹒６％。
不過疫情繼續在美國繼續肆虐，確診病例逾１１００萬宗，４０個州的感染人數創新高，促
使各州收緊保持社交距離的規定。
財報以及商務部預計將於公布的上月零售銷售數據，以反映隨著刺激措施逐一結束，消費者
如何經受經濟復甦乏力的考驗。
個股方面，除醫療保健類股Ｃ收低外，其餘板塊均收高，當中能源股漲幅最大。美國聯合航
空、美國航空、嘉年華郵輪、挪威郵輪漲幅界乎４﹒５％至９﹒７％。
美國零售商本周將公布業績，包括沃爾瑪、家得寶（Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ）、塔吉特
（Ｔａｒｇｅｔ）、Ｌｏｗｅ’ｓ。
指標十年期國債收益率升１﹒５個基點，報０﹒９０８％。（ａｌ）
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