《出旗制勝－麥穎儀》國指將納入京東網易，留意京東購１２６８８

《出旗制勝》恆指昨日（１６日）表現反覆，高開２０５點後升幅迅速收窄至３５點，但之

後能收復失地，臨收市再下一城，全日升２２５點，收報２６３８２點大市成交金額１４５３億

。

小米（０１８１０）連升３日，昨日高開超過２％，午後股價能穩守，收市差不多為全日高

位，報２５﹒２元。截至周一數據，小米連續３日北水錄得淨流出，而周一亦為十大好、淡倉流

入之個股。有大行指華為據報計劃出售旗下平價智能手機品牌榮耀，此舉或會對小米的估值和利

潤構成重大下行風險，小米前景恐受打擊。將於下周二（２４日）公布第三季業績，投資者欲作

績前部署，投資者如看好，或可留意小米購２６５９６，行使價２８﹒２８元，實際槓桿５﹒６

倍，引伸波幅６０﹒４％，換股比率１０兌１，２０２１年０２月２３日到期。相反如看淡，或

可留意小米沽２６５０１，行使價２２﹒８８元，實際槓桿４﹒３倍，引伸波幅５３﹒８％，換

股比率１０兌１，２０２１年０３月０４日到期。

科網股網易（０９９９９）於最新一次恆指季檢被納入國企指數，上日高開２％後調頭，於

１３７－１３８元區間徘徊，收報１３７﹒８元，升穿２０天線。網易周一為十大好倉流入之個

股，回顧截至今年６月底的中期業績，淨收入為３５４﹒４７億元人民幣，按年增加２２﹒１％

。集團主要之三大業務分別為在？遊戲、在？教育「有道」，以及創新及其他業務。三大業務於

今年第二季度的毛利率分別按年增加０﹒７％、１２﹒３％和３％。將會於後日（１９日）公布

業績，投資者如看好，或可留意網易購１６２８７，行使價１４７﹒９元，實際槓桿３﹒７倍，

引伸波幅４６﹒８％，換股比率１００兌１，２０２１年０９月２９日到期。

另一隻被納入國企指數的京東（０９６１８），昨日股價更創新高，收市為全日高位，報

３６８元。而集團剛公布最新一季業績，第三季收入按年升２９％至１７４２億人民幣，歸屬於

普通股股東的淨利潤７５﹒６億人民幣，按年大升超過１１倍，而集團累計首九個月純利

２５０﹒８億元，增長１﹒９倍，總收入５２１４﹒７億元，上升２８﹒４％。截至９月底止

１２個月年度活躍用戶４﹒４１６億，按年大增３２﹒１％。投資者如看好，或可留意京東購

１２６８８，行使價４００元，實際槓桿６﹒１倍，引伸波幅５４﹒８％，換股比率１００兌１

，２０２１年０２月２５日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

