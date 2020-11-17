《缸邊隨筆－石鏡泉》也談ＲＣＥＰ

《缸邊隨筆》今日（１７日）本應談股，但爆出個ＲＣＥＰ，不能不先講。



ＲＣＥＰ是全球最大的自貿協定，一如李克強總理言，是多邊主義和自由貿易的體現，這即

是摑了特朗普的單邊主義和關稅主義一巴。



庚子年開局，確是中國的災難年，有貿戰、有疫情、有香港問題。



但到庚子年收官，則是中國的幸福年。你美啟貿戰，我簽ＲＣＥＰ，你美日爆逾１０萬新疫

症，我已嚴控疫情兼有疫苗。香港問題不用說了，相信未來立法會再無拉布，政令可以快速通過

，餘下來的，就是要看今時的特區官員，在中央的保駕護航下，能推出甚麼樣的利港利民政策，

和有效執行。明日大嶼會否快拍上馬，為港人提供土地建屋，益港民？



為甚麼中國能將庚子年災難魔咒，變為幸福？原因有三卦：



（１）多謝有個特朗普，他的無譜，充分揭穿了美國向來的虛偽、損人利己國策，就連傳統

盟友，也未敢站美國邊。



（２）有個中國共產黨，有保黨衛國的黨員。一聲令下，黨員先開拔至武漢防疫救治；一聲

令下，非黨員的普通市民，也乖乖地宅在家，武漢人尤是，不似在其他國家，甚麼的封城令、口

罩令，都只是虛文。因為他們是不自由，毋寧死，結果是中國死封一月多，疫再來，頂多是局部

封。但歐美，包括香港就是拖拖拉拉，不肯死封兩周、一個月，結果就是拖至今，亦不知道拖至

何時完。這就是所謂的制度優越性。在中國，國人是無國便無家，故肯犧牲個人短暫的自由，其

他地方是浪漫自由主義，個人大過天，個人資本主義，不肯短痛，結果要捱長痛。



今時不少歐洲政府發狠話要全國封，如果今年初便嚴厲地全國封，再普檢疫，相信不用今時

悔之已晚臨尾香，香港亦一樣。所以筆者一直認為新冠肺炎在港會揮之不去，因為（一）港府決

策錯、愚；（二）不重視中醫的防疫治疫功效。



（３）中國中央應對庚子魔咒策略正確，既抬頭看路，再低頭默默拉車，直到終點。一如

ＲＣＥＰ這件大事，之前有哪些外國傳媒報道過？全球眼球都關注美總統選舉的鬧劇，７納米、

５納米，但就少關注ＲＣＥＰ這個區。



奧巴馬政府，為圍堵中國，倡建ＴＰＰ跨太平洋地區組織。由美國擔旗，拉攏東盟及其鄰國

，但就將中國排於其外。也就是拜特朗普，他一上場就搞全去奧巴馬化，ＴＰＰ也就不做了。美

國退出，並不代表東盟會放棄自立自強，他們找來中國加盟，中國自然當仁不讓，並被接受成為

大佬，這都是拜特朗普無譜所致。



ＲＣＥＰ的種種，大家可以在其他報道中看到，筆者也就不錄了，只提一點就是泛亞鐵路規

劃圖。貿易要靠交通，路通財始通。這個泛亞鐵路是否以新加坡為最終南站？不是，是將會由新

加坡跨海至印尼，再由印尼跨海去澳洲北部，上岸後再南下去墨爾本。日後由中國至墨爾本車程

約４８小時，全程萬三公里，每到一國，由該國人民作乘務員，即是有錢大家搵、大家分。筆者

亂噏，且待２０２２年後再說。



＊ＲＣＥＰ涵蓋全球三成人口及ＧＤＰ＊



ＲＣＥＰ全運作時，即是美國不要再想在這裏阻中國的運油船在巴基斯坦和泰國泊港，轉用

油管運至雲南。如謂在西雙版納段的鐵路和隧道都已開工以至竣工，大家又可知否？



ＲＣＥＰ及泛亞鐵路亦可以開發了中國的大西南，以及海南島，屆時中國就東南西北中都有

大規模的自由貿易區。



自秦漢以還，中國的大西南一直是中央鞭長莫及，發展不到的地方，一直是國家包袱，但今

後大西南的豐富礦產、農業、旅遊資源，可以被開發，便可自己發達，中國也發達。



ＲＣＥＰ涵蓋全球約三成的人口（未計印度）和三成的ＧＤＰ，在這區，相信用中國制式的

５Ｇ，多過會用美國制式的５Ｇ。筆者舊電話開始壞了，已訂了部紅米，可５Ｇ的，３０００元

有找，是否好過用蘋果？



對股市怎樣了，明天（１８日）續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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