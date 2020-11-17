【ｉＢｏｎｄ】ｉＢｏｎｄ開報１０３元，每手賺３００元

《經濟通通訊社１７日專訊》ｉＢｏｎｄ（０４２３９）今日掛牌，開報１０３元，較發售

價１００元高３％，每手１００股，帳面賺３００元。

今輪ｉＢｏｎｄ約４６萬人申請，超購２﹒９倍，最終發行額上調至１５０億元，每人可分

派三手至四手。（ｃａ）

