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17/11/2020 16:10

【ｉＢｏｎｄ】ｉＢｏｎｄ首日收１０２﹒７５元，每手賺２７５元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》ｉＢｏｎｄ（０４２３９）今日掛牌，開報１０３元，較發售
價１００元高３％，之後曾經升至１０３﹒２５元。不過１０３元沽壓較大，最終收報１０２﹒
７５元，每手１００股，帳面賺２７５元。
　　　今輪ｉＢｏｎｄ約４６萬人申請，超購２﹒９倍，最終發行額上調至１５０億元，每人可
分派三手至四手。（ｃａ）

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