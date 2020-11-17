隔晚美股大漲，恒指高開１３３點報２６５１５，科指跌３１點

《經濟通通訊社１７日專訊》由於再有疫苗利好消息，美股隔晚大漲，其中道指破頂並貼近

三萬大關，今早亞洲股市造好，日經升８２點，台北加權指數升２７８點，港股則高開１３３點

。有傳油組減產執行率降至９６％，紐油布油繼續向上，「三桶油」高開逾２％撐市；而即將被

踢出恆指的太古Ａ（０００１９），公司建議分拆ＳｗｉｒｅＢｌｕｅＯｃｅａｎＡ╱Ｓ以首次

公開發售的形式於奧斯陸證券交易所上市，消息刺激太古Ａ同樣高開逾２％。恆生指數開報２６

５１５點，升１３３點或升０﹒５１％，主板成交４６﹒４４億元。國企指數報１０５９７，升

１９點或升０﹒１８％。恆生科技指數報８０４４，跌３１點或跌０﹒３９％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒１６％，報３９﹒２５元，以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅５﹒３７％。香港交易所（００３８８）升１﹒０７％，報３７８元，以現

價計，該股暫連升４日，累計升幅３﹒４５％。騰訊控股（００７００）跌０﹒１７％，報５９

６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１％。中國移動（００９４１）跌０﹒５２％，報

４７﹒９元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１１﹒２１％。友邦保險（０１２９９）升

１﹒７２％，報８８﹒９５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅６﹒２７％。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） ８﹒９０元 升２﹒５３％

中石化 （００３８６） ３﹒６７元 升２﹒５１％

中石油 （００８５７） ２﹒４８元 升２﹒４８％

太古Ａ （０００１９） ４３﹒５０元 升２﹒２３％

友邦保險（０１２９９） ８８﹒９５元 升１﹒７２％

吉利汽車（００１７５） ２１﹒２０元 升１﹒６８％

長和 （００００１） ５６﹒００元 升１﹒５４％

中國平安（０２３１８） ８７﹒８５元 升１﹒２７％

藥明生物（０２９６３） ８５﹒０５元 升１﹒２５％

匯豐控股（００００５） ３９﹒２５元 升１﹒１６％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金山軟件 （０３８８８） ４４﹒２５元 升１﹒７２％

恆騰網絡 （００１３６） ０﹒３１５元 升１﹒６１％

丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒６０元 升１﹒３７％

新東方在線（０１７９７） ３０﹒５０元 升１﹒３３％

舜宇光學 （０２３８２） １５５﹒１０元 升１﹒１１％

平安好醫生（０１８３３） １０５﹒７０元 升０﹒９６％

聯想集團 （００９９２） ５﹒２１元 升０﹒７７％

同程藝龍 （００７８０） １４﹒６４元 升０﹒５５％

易鑫集團 （０２８５８） １﹒９１元 升０﹒５３％

中興通訊 （００７６３） ２０﹒０４元 升０﹒４９％

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（ｕｌ）

