《盤後部署》港股料短期整固後續升勢，有望上試７月高位

《經濟通通訊社１７日專訊》新冠疫苗研發再現喜訊，美國藥廠Ｍｏｄｅｒｎａ公布其研發

的疫苗在第３期研究結中效用率達９４﹒５％，比先前輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ的疫苗效用率更

高，帶動隔晚美股高收。港股開升１３３點報２６５１５點，升幅最多擴大至１４８點後升勢減

弱，資金流出新經濟股，騰訊（００７００）和小米（０１８１０）等科網龍頭股拖累大市，表

現較好的有石油、地產、銀行等板塊。午後ＡＴＭＸＪ跌勢加劇，京東（０９６１８）及美團

（０３６９０）一度挫逾７％，而傳統藍籌股力撐大市，長和（００００１）升５﹒１７％，報

５８元，為今日最佳藍籌，舊經濟股升勢強勁，令恆指全日升３３點或升０﹒１３％，報

２６４１５點，主板成交１４３５﹒７０億元，微跌１％。國指報１０５５０點，跌２８點或跌

０﹒２７％。科指報７９３３點，跌１４２點或跌１﹒７７％。

Ａ場兩市齊挫，上證綜指報３３３９點，跌７點或跌０﹒２１％；深證成指報１３７３２點

，跌１１８點或跌０﹒８５％，兩市全日成交８５３５億元，按日增長６﹒５％。



＊美債收益率逐步回升，美聯儲副主席：疫苗進展或令經濟更快復甦＊



疫苗研發有突破令市場憧憬經濟將報復性增長，１０年期美債收益率在過去一星期升至高位

０﹒９７％，有投資者擔心息率上漲將阻礙美股延續升勢。然而美債收益率仍處於歷史低位，較

１月時低１％之餘，和五年平均值２﹒０５％更仍相隔不少距離。分析師普遍表示，美債息率還

遠未能阻礙大市表現，研究機構ＣＦＲＡ首席投資策略師Ｓａｍ Ｓｔｏｖａｌｌ指，在全球利

率上升趨勢下，只要美債息率還在３％以下，標指平均一個月可以漲１﹒３７％，加上美積息率

緩步上升反而有助企業有更多空間去處理債務及融資，只有息率驟升才會對股市有負面影響。

美國聯邦儲備委員會副主席克拉里達周一（１６日）表示，新冠疫苗研究的進展成功或會促

使美國經濟復甦快於預期，他認為今年市民的購買力被疫情所抑制，旅行、娛樂和餐飲等支出大

大減少，人們把大量儲蓄存進了銀行賬戶，隨著疫情受控，這些未釋放的購買力，將有助推動明

年的消費氣氛。他指並不擔心近期美債收益率開始回升，認為借款成本仍非常寬鬆，美聯儲最早

將於１２月調整資產購買計劃，目前正以每月１２００億美元的速度購買公債。

美國失業率從４月時因經濟停擺飆升至１４﹒７％之後，目前已降至６﹒９％。另外美國平

均週薪年增率也出現強勁上揚，連續五個月都繳出年增率４％以上的表現。在就業問題逐步緩解

、收入持續改善的狀況下，自然對終端消費需求有了顯著提升。



＊港股高位有支持，需觀望能否守１０天線＊



技術走勢上，恆指昨日以陽燭「吊頸」收市，反映在２６２００水平有不少買盤支持，

ＭＡＣＤ快慢線牛差距開始收窄，１４日ＲＳＩ位於７１﹒９１超買區間，但保歷加通道進一步

擴張，頂部空間擴闊，或令上漲幅度增加，指標整體上表現較強。但由於近日大市升勢過急，料

恆指短期內先在現水平，即２６３００至２６５００之間整固後會再向上，只要穩守１０天線

（２５９９６），短期內將有望挑戰７月升浪的頂部，即２６７８２點。（ｐｌ）

