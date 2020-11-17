【英國脫歐】傳英國脫歐首席談判代表稱下周初有望達貿易協議

《經濟通通訊社１７日專訊》據英國《太陽報》最新報道指，英國脫歐首席談判代表弗羅斯

特向首相約翰遜表示，預計下周初達成脫歐貿易協議，並最快於下周二（１７日）確定協議。

不過歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶周一（１６日）警告英國，達成英國退歐協議所剩時間不

多，現在可能已經來不及批准協議。而英方則稱已經取得一些進展，雙方擁有共同的條約草案，

只是還有重要內容有待同意。（ａｌ）

