《外企動向》特斯拉獲納入美股標指，盤後大漲近一成

《經濟通通訊社１７日專訊》標普道瓊斯指數有限公司周一（１６日）宣布，將於下月２１

日開市前，將美國電動南製造商特斯拉納入標指成分股，公司盤後大漲９％。

由於特斯拉市值非常龐大，目前已超過３８００億美元，標普道瓊斯指數公司稱將與投資者

洽商，討論將一次性全部納入，還是分兩次納入。（ａｌ）

