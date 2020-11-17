《台股攻略－馮偉明》台積電強勢，台股高位回順

《台股攻略》台積電今日（１７日）一度突破新台幣５００元大關，刺激台股最高曾見

１３７８０點，不過高位出現獲利盤，升勢回順，收市升４１﹒１８點，收１３５９３﹒０１點

，成交金額為新台幣２３００億元。

聯發科、鴻海及大立光今日亦穩步上揚，大市焦點轉至記憶體及太陽能股。記憶體旺宏及南

亞科升近５％，太陽能股包括國碩及達能再度漲停，元晶、聯合再生及茂迪亦有４％以上的升幅

。高價股方面普遍整固，股后矽力─ＫＹ大跌近半成，失守新台幣２３００及２２００元大關，

祥碩、信驊及譜瑞─ＫＹ等股價跌幅亦有１％至３％，只有昇佳持續反彈，升超過２％。傳產股

方面，國泰金昨日（１６日）公布第三季業績，純利達新台幣６４４億元，創成立以來新高紀錄

，今日股價升超過１％。

熱錢繼續湧入台灣匯市，新台幣昨日收市價創近９年４個月新高，收新台幣２８﹒８１元兌

１美元，反映台灣經濟正逐步走強，對股市有一定正面作用。預料短線台股仍屬震盪向上格局。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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