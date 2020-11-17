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即市新聞

17/11/2020 11:05

《窩輪豪情－梁業豪》即市小注順勢短炒指數牛熊證，牛證為主

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、原
材料業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海爾電
器（０１１６９）、農夫山泉（０９６３３）與友邦保險（０１２９９），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選中國移動（００９４１）、中國生物製藥（０１１７７）與瑞聲科技（０２０１８）。
　　港股承接昨晚（１６日）歐美股市的強勢，略為高開，但立即遇到阻力。獲利回吐沽盤不算
積極，但於短期形勢已呈超買的情況下，好友應開始收斂攻勢，並減少應市注碼。另一方面，中
期局勢正欲轉弱，ＷＢＩ－ＭＴ已跌回０，代表好淡雙方實力已趨接近，港股中期局勢尚變。後
市關鍵在於預期快將出現的短期調整市中，好友大戶入市的積極程度。投機者現可即市小注順勢
持有指數牛熊證圖利，以候低持有牛證為主要圖利策略。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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