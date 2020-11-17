《談國論企－黎偉成》高技術固投１０月份大升消費續增

《談國論企》中國的國民經濟於２０２０年１０月份保持穩定恢復的運行態勢中，最惹人注

目的是固定資產投資（不含農戶。簡稱：固投．下同）不僅加大增長力度，更重要的是高技術製

造業及高技術服務業的固投相當積極，加上社會消費品零售升和就業情況不斷改善，有助經濟穩

中有進的發展。此可於相當程度抵美帝國霸權主義者仇華壓華之壓。

來自中國國家統計局所發布的最新資料，國民經濟的多個主項於２０２０年１０月份有不同

程度的持續性改進、提升，在以美國為主的世界各地受到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９大流行和經

濟低迷的劣況底下，乃相當難得的表現，因中國在統籌疫情防控和經濟社會發展取得的積極成效

，持續顯現。此為世界政經現今之奇葩，亦是美帝最痛之象。

特別是（一）固投，情況有十分明顯的改進：於１－１０月份同比增長１﹒８％，比１－９

月份所增的０﹒８％大幅提升整整１個百分點。令人感到興趣的，製造業的固投於前１０個月同

比，即使比１－９月份的跌幅收窄１﹒２個百分點，卻仍然下跌５﹒３％，表現看來不大理想，

難得的是與高技術有關的固投快增：（Ｉ）高技術產業固投於１－１０月份同比增９﹒７％，比

１－９月份之數加快０﹒５個百分點，其中醫藥固投同比增２２﹒８％，計算機及辦公設備的升

幅亦達１４﹒８％，因裝備製造業的規模以上工業增加值於前１０個月增１０﹒８％所致。

此當與相關企業的生產情況有持續好轉的支持。全國規模以上工業增加值數據中的工業機器

人產量同比增長３８﹒５％，微型計算機設備增２８％，集成電路升２０﹒４％。

和（ＩＩ）高技術服務業固投同樣大幅增長９﹒４％，尤其是：電子商務更飆升２６﹒５％

，科技成果轉化服務業亦大增１７﹒２％。服務業生產指數於１０月份同比增７﹒６％，較９月

份之數大幅增長２個百分點，使１－１０月份即使下跌１﹒６％，仍比１－９月份收窄１個百分

點。



＊消費與就業皆好轉有利經濟持續復甦＊



生產與投資有改善，當與內需不斷轉殷之況有關，此可見之於（二）社會消費品零售，總額

於１０月份達３﹒８５７６萬億元同比增長４﹒３％，比９月份增１個百分點，使１－１０月份

累計３﹒１１萬億元同比所減的５﹒９％較１－９月份少減１﹒３個百分點。難得的是（１）商

品零售於１０月份達３﹒４萬億元同比增４﹒８％，為連續４個月轉正，而（２）餐飲４３７２

億元增０﹒８％和年內之首增。

（３）網上零售於１－１０月份累計９﹒１２７５萬億元同比增長１０﹒９％，比１－９月

份多增１﹒２個百分點，其中實物商品網上零售增１６％，佔整體社會零售銷售的比重為

２４﹒２％，即相當於四分一，新的消費購物形式強力發展。

同樣重要的是（三）就業，有持續理想的表現。全國城鎮新就業者在前１０個月達１００９

萬人，提前完成全年目標，而失業率於１０月份達５﹒３％比９月份低０﹒１個百分點，足顯經

濟復甦惠及民眾，和有利於推動內需使各經濟環節不斷提升。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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