《異動股》京東上季盈利純利升逾１１倍，惟隨隔晚美股低開近８％

《經濟通通訊社１７日專訊》京東（０９６１８）現價跌７﹒８８％，報３３９元，跌穿十

天平均線（３４２﹒０２０元）。該股成交約８５萬股，涉資２﹒８９億元。

京東集團昨日公布，截至９月３０日底止，第三季純利７５﹒６億元人民幣，按年升１１﹒

３倍，每股盈利０．２１元人民幣。非公認會計準則下淨利潤則增加８０﹒１％至５６億元人民

幣。該集團首席財務官許冉表示，各個業務線收入增長強勁，推動盈利水平創歷史新高。收入１

７４２億元人民幣，按年升約２９﹒２％，因日用百貨商品銷售收入按年增３４﹒８％。

不過，花旗稱其三季度商品總成交額成長放緩並低於該行預期。

阿里創投有意至少耗資６２億元人民幣受讓芒果超媒（深：３００４１３）５﹒２６％股份

。若此舉引入戰略投資者成行，阿里創投成為芒果超媒第二大股東，助力芒果超媒發力電商業務

。阿里（０９９８８）升０﹒３９％，報２５５元。

騰訊（００７００）市前錄得２手共２９﹒４８萬股大手交易，每股成交價５９３﹒７８６

元至５９４﹒２３８元，合共涉資１﹒７５億元，騰訊（００７００）現跌０﹒１７％，報５９

６元。

現時，恆生指數報２６５１５點，升１３３點或升０﹒５１％，主板成交４６﹒４４億元。

國企指數報１０５９７點，升１９點或升０﹒１８％。恆生科技指數報８０４４點，跌３１點或

跌０﹒３９％。

即月期指新報２６４６３點，升９１點，低水５２點。即月國指期貨報１０５８８點，升１

２點，低水１０點。

上證綜合指數報３３４７點，升不足１點或升０﹒０１％，成交２７﹒９３億元人民幣。深

證成份指數報１３８４３點，跌７點或跌０﹒０６％，成交３６﹒８７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里（０９９８８） ２５５﹒００元 升０﹒３９％

京東（０９６１８） ３３９﹒００元 跌７﹒８８％

美團（０３６９０） ３１５﹒００元 跌１﹒０７％

小米（０１８１０） ２５﹒１５元 跌０﹒２０％

騰訊（００７００） ５９６﹒００元 跌０﹒１７％

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（ｐｌ）

