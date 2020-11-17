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即市新聞

17/11/2020 12:45

《午市前瞻》港股試企穩２６５００點，專家指向上突破仍有阻力

　　《經濟通通訊社１７日專訊》新型肺炎疫苗研發再現喜訊，美國藥廠Ｍｏｄｅｒｎａ公布其
研發的疫苗在第３期研究結中效用率達９４﹒５％，比先前輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ的疫苗效用
率更高，帶動隔晚美股高收。港股開升１３３點報２６５１５點，惟美股三大指數期貨偏軟，恆
指升幅最多擴大至１４８點後升勢減弱，資金流出新經濟股拖累騰訊（００７００）和小米（０
１８１０），恆指曾倒跌２５點，走勢較佳的有石油、地產、銀行等板塊，港股半日收升２８點
或升０﹒１１％，報２６４１０點，主板成交７７８﹒２１億元。國指報１０５７４點，跌４點
或０﹒０４％。
　　京東（０９６１８）績後下挫加上資金流出，科指半日跌１８５點或２﹒３％，報７８８９
點。
　　重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒６４％，報３９﹒０５元；中移動（００９４１
）跌１﹒３５％，報４７﹒５元；港交所（００３８８）軟０﹒０５％，報３７３﹒８元；建行
（００９３９）升１﹒１８％，報５﹒９８元；友邦（０１２９９）升１﹒７２％，報８８﹒９
５元。
　　Ａ股兩市低走，上證綜指收報３３４０點，跌６點或０﹒２％，成交２１６０﹒７６億人幣
。深證成指報１３６９２點，跌１５８點或１﹒１４％，成交３１４９億人幣。

＊疫苗再現曙光，三桶油走高金股普軟＊

　　疫苗面世再現曙光，且Ｍｏｄｅｒｎａ的疫苗儲存難度較低，保存期較長；加上消息人士周
一對路透表示，油組及盟友組成的ＯＰＥＣ＋傾向於將１月增產計劃至少一季，三桶油向上，中
石油（００８５７）為早市表現最佳藍籌，走高６﹒６１％，報２﹒５８元；中石化（００３８
６）揚２﹒２３％，報３﹒６６元；中海油（００８８３）升２﹒１９％，報８﹒８７元；中海
油服（０２８８３）漲８﹒０９％，報６﹒０１元；Ｆ三星原油期（０３１７５）升１﹒３１％
，報２﹒７７６元。
　　現貨金價在消息傳出後一度跌穿１８７０美元，亞洲時段重返１８９０元以上，金股仍走低
，招金（０１８１８）走低４﹒５１％，報１０﹒１６元；山東黃金（０１７８７）跌０﹒２１
％，報１９﹒２２元；紫金（０２８９９）軟０﹒４２％，報７﹒１７元；中國黃金（０２０９
９）跌０﹒５２％，報１１﹒５２元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌０﹒１１％，報１３
７４﹒５元。
　　憧憬各國邊境解封，航空股造好，國泰（００２９３）揚５﹒７６％，報６﹒７９元。東航
（００６７０）升２﹒２７％，報３﹒６１元；國航（００７５３）走高３﹒６４％，報６﹒２
６元；南航（０１０５５）升３﹒４％，報４﹒８７元。

＊京東第三季純利急增１１倍，惟回吐近７％＊

　　科指股跑輸，京東（０９６１８）第三季純利按年急增１１﹒３倍；非公認會計準則下淨利
潤則增加逾八成，惟績後股價大跌６﹒５８％，報３４３﹒８元，為今早表現最差科指股；野村
則指，京東季績好過預期，第四季前景依然穩定，將其目標價上調３２﹒５％至４２４元，維持
買入評級。騰訊（００７００）跌１﹒８４％，報５８６元；美團（０３６９０）挫３﹒３９％
，報３０７﹒６元；小米（０１８１０）走低５﹒１６％，報２３﹒９元；為半日表現最差藍籌
。阿里巴巴（０９９８８）軟０﹒５５％，報２５２﹒６元。
　　巴郡公布第三季投資組合變化，集團減持蘋果３６００萬股，相當於３﹒７％的持股量。在
港上市的蘋果概念股普挫，瑞聲（０２０１８）跌３﹒７８％，報４２元；高偉電子（０１４１
５）跌４﹒１１％，報４﹒２元；比亞迪電子（００２８５）跌４﹒９２％，報３４﹒８元；聯
想（００９９２）升４﹒６４％，報５﹒４１元。

＊太古分拆海洋服務公司到挪威上市，太古Ａ升２﹒６％＊

　　太古Ａ（０００１９）及太古Ｂ（０００８７）建議分拆ＣａｄｅｌｅｒＡ╱Ｓ以首次公開
發售的形式於奧斯陸證券交易所上市。太古Ａ半日升２﹒５９％，報４３﹒６５元；太Ｂ（００
０８７）升３﹒１６％，報７﹒５元；太地（０１９７２）升１﹒８９％，報２４﹒２元。
　　ｉＢｏｎｄ（０４２３９）首掛，盤中最高見１０３﹒２５元，午收報１０２﹒７５元，較
發行價１００元高２﹒７５％，一手１００股，帳面賺２７５元。

＊黃偉康：資金明顯轉向舊經濟股，入手地產股可考慮長和、長實＊

　　港股今早高開後升幅收窄，而大市近日一直上試２６５００點位置。安里主席兼行政總裁黃
偉康向《經濟通通訊社》表示，現時市場資金明顯由新經濟股轉向舊經濟股，使新經濟下行壓力
加大，加上新經濟股估恆指比例亦不輕，因此他料恆指表現亦會受壓，料本周大市於二萬六位置
下有支持，惟再上升突破２６５００至二萬七關位置仍有一定阻力。
　　而就持有新經濟股的投資者，黃偉康建議放棄相關股份，因現時疫苗出爐有正面消息，料社
會經濟即將復甦，屆時新經濟股將會失去優勢。他認為可轉至入手舊經濟股，當中地產股中的長
和（００００１）和長實（０１１１３）值得留意，他指以上兩股表現較同行落後，短期料有追
捧能追落後，建議以上兩股均可現價入手，長和可上望６３元關口位置；而他相信長實可突破２
５０天線約４４﹒９元位置，目標價上望４８﹒８元。（ｎｓ、ｊｃ）

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