《美元走勢－羅明立》美匯短期反彈後料續受壓下行至９１

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒５６ １０４﹒４２ １０４﹒５０

歐元╱美元 １﹒１８６７ １﹒１８５１ １﹒１８５９

英鎊╱美元 １﹒３２２８ １﹒３２０７ １﹒３２２１

美元╱瑞郎 ０﹒９１２８ ０﹒９１１６ ０﹒９１１９

美元╱港元 ７﹒７５３９ ７﹒７５２４ ７﹒７５２８

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《美元走勢》疫苗公司Ｍｏｄｅｒｎａ昨日（１６日）宣布，該公司研發的新冠候選疫苗三

期臨床試驗表現優異，疫苗效力評估達到了９４﹒５％，並且中期分析表明，試驗的所有評估組

的安全性和有效性都極其一致。受消息刺激，美元指數一度漲至９２﹒８０附近，但在拜登發表

關於刺激經濟的承諾後逐步回落。預期大選中獲勝的民主黨總統候選人拜登昨日在一個視訊會議

上承諾，他領導的美國政府明年將抗擊疫情，刺激經濟復甦，並會敦促國會今年內通過新一輪２

﹒２萬億美元規模的刺激議案。隨著新刺激方案的逐漸明確，預料美元指數在經過短期反彈後仍

將繼續受壓下行，或將跌破前期９１﹒７３的低位，指向９１﹒００。



＊匈牙利波蘭否決預算案，不足以推翻復甦基金＊



歐盟統計局上周五（１３日）發布的預估資料顯示，三季度ＧＤＰ環比略微下調至增長

１２﹒６％，同比下滑４﹒４％，下滑幅度略有擴大。隨著歐洲疫情第二波的加速蔓延，歐洲多

國重新實施了封鎖政策，預料第四季度ＧＤＰ將再度環比大幅下跌。

歐洲央行行長拉加德在歐央行年度論壇上警告不要對新冠疫苗的消息「過度樂觀」，在經濟

強勁復甦之前，必須保持刺激政策，但暗示短期內或不會降息。市場普遍預期１２月會議上歐洲

央行將推出更多的貨幣寬鬆措施，有助歐元區經濟復甦。此外，匈牙利及波蘭否決歐元區預算案

，但不足以推翻復甦基金的實施，歐元仍然將上試１﹒１９２０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８２０ １﹒１９２０ １﹒１７７０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３１９０ １﹒３３１０ １﹒３１４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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